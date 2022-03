El actor Antony Starr podrá librarse de la prisión si paga una indemnización

El actor Antony Starr está metido en un buen lío en nuestro país, y eso que prácticamente acaba de llegar: ha estado a punto de ir a la cárcel. El intérprete que da vida a Homelander (El Patriota) en la serie 'The Boys' está en España, concretamente en Alicante, grabando la próxima película del director de cine Guy Ritchie (sí, el ex de Madonna) llamada 'The Interpreter', pero en una de las noches libres que tuvo salió de bares por la ciudad, donde protagonizó una pelea con un joven de 21 años y acabó arrestado en la madrugada del pasado día 2 de marzo y pasando la noche en el calabozo.

Tras aquello, fue puesto en libertad a la espera de un juicio rápido que ya ha tenido fallo: el juez ha determinado una pena de un año de cárcel para el actor tras ser declarado culpable de los hechos. Eso sí, como no tiene antecedentes, podrá evitar la cárcel si paga una indemnización de 5.000 euros en las siguientes 72 horas, tal y como ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, algo que creemos no será problema para el actor, que ahora deberá tener cuidado de no reincidir en los próximos dos años, o su futuro podría sí podría acabar entre rejas.

De momento, Starr continuará en la producción de la película -cuya reputación ya ha quedado manchada por este deleznable episodio de violencia de uno de sus protagonistas- mientras Amazon Prime ultima la llegada de la serie de superhéroes que le ha dado el estrellato, 'The Boys', que llegará a la plataforma el próximo 3 de junio. Mientras tanto, los fans pueden ir calentando motores con el 'spin-off' de la exitosa serie, 'Diabolical' con 8 impactantes historias que ya pueden verse desde el 4 de marzo.

