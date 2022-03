A veces parece, en nuestra juventud, que ese primer gran amor va a ser para siempre, pero luego la vida te da lecciones, y te das cuenta de que no todo es una película de Disney. Ni siquiera para Camila Cabello, que ha dado vida a la mismísima Cenicienta en una película: su apuesto príncipe, Shawn Mendes, lo daba todo por ella, pero sus vidas tomaron caminos distintos y sus prioridades cambiaron, y a finales de 2021, después de alrededor de 2 años saliendo desde muy jóvenes (ella tenía 22 años cuando empezaron y él 20), decidieron romper su relación para tristeza de sus millones de fans en todo el mundo. Así lo acaba de revelar Camila.

Varios meses después de aquello, a los dos se les ve recompuestos y felices, pero ha tenido que pasar todo este tiempo para que Camila se sienta con ganas de hablar de esa ruptura, y ha sido en el podcast del neozelandés Zane Lowe para 'Apple Music 1', mientras promocionaba su nuevo disco, 'Familia', donde se incluyen sus últimos súper éxitos 'Don't go yet' o 'Bam Bam'.

"No siento más que amor por Shawn", ha dejado claro en la entrevista Camila, dando así a entender que la promesa que se hicieron de seguir siendo buenos amigos tras romper sigue vigente, y aunque es cierto que pensó que aquello no le dejaría volver a levantar cabeza, gracias a su terapeuta ha conseguido sacar lo bueno de haber sufrido una ruptura: "La autoayuda ayuda, pero no hay nada mejor que la experiencia", ha afirmado, añadiendo que precisamente esa experiencia es la que le ha hecho darse cuenta de que la vida a veces es simplemente como es, y ha conseguido plasmar todos esos sentimientos en su música, concretamente en la canción 'Bam Bam', en cuyos versos (que canta junto a Ed Sheeran) puede verse una cierta similitud a su noviazgo con Mendes: "Dijiste que no te gustaba el océano/ pero ahora estás surfeando./ Y yo dije que te amaría de por vida/ pero acabo de vender nuestra casa".

"Sea lo que sea que esté pasando en tu vida, con suerte, podrás llegar a decir: 'Vale, así son las cosas ahora, pero la vida siempre puede tomar unos giros loquísimos'", ha afirmado Camila.

