Lil Bo Weep, cuyo nombre real es Winona Brooks, ha perdido la batalla contra la depresión contra la que luchaba

Su padre ha sido el encargado de anunciar la triste noticia: "No pudo luchar más y la perdimos"

No es un día fácil para la industria de la música, y es que la cantante y youtuber Lil Bo Weep ha perdido la batalla contra su profunda depresión. La joven, de sólo 22 años, decidía quitarse la vida el pasado 5 de marzo al no poder levantar cabeza, y ha sido su padre, Matthew, con gran pena y dolor, el que ha tenido que contarle la noticia al mundo, eligiendo su Facebook para emitir un comunicado que ningún padre quiere tener que escribir jamás.

"Hemos perdido la lucha por la vida de mi hija contra la depresión, el trauma, el trastorno de estrés postraumático y la adicción a las drogas, con la que hemos estado luchando desde que la recuperamos de Estados Unidos a través de la repatriación de emergencia, pero rota", empezaba diciendo. "Ella luchó duramente contra sus demonios mientras todos la apoyábamos, y recogía los pedazos rotos una y otra vez, pero no pudo luchar más y la perdimos. Como su padre, estoy orgulloso de ella más allá de lo que las palabras pueden transmitir, ya que es mi heroína, mi hija y mi mejor amiga a la que quiero tanto. Ahora ya no siente dolor y el universo ha recuperado a su ángel", apuntaba.

Los problemas que arrastraba Winona se vieron agravados cuando hace alrededor de un año perdía el bebé que esperaba, y ella misma se lamentaba de su aborto y hasta se autoculpaba en Instagram: "Recientemente, he descubierto que mi fertilidad se ha visto afectada por haber crecido con un severo trastorno alimenticio", escribía la cantante. "Puede que nunca sea capaz de llevar un embarazo a término o tener un hijo propio debido a la forma en que traté a mi cuerpo", se lamentaba en su último post, que publicaba pocos días antes de cometer el suicidio que acabaría con su vida, y en el que sus fans la han despedido con cariñosos comentarios.

Curiosamente, en dicho post Winona hablaba, completamente rota, de celebrar un funeral por su hija perdida: "Me gustaría hacer algo en su memoria. Preferiblemente, algo con flores, en la playa o simplemente tener un día de luto". Tristemente, ahora el funeral es para ella. Descansa en paz, Winona.

