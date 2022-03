'La directora': todo sobre el estreno de la serie de Sandra Oh en Netflix

La actriz de Killing Eve y Anatomía de Grey, Sandra Oh, se ha sincerado sobre sus experiencias con la depresión y la ansiedad cuando era niña, tras su aparición en una película que trata sobre las emociones. La actriz se sinceró mientras promocionaba su nuevo proyecto, en el que interpreta la voz de Ming Lee, la madre de Mei, de 13 años, en Red, de Disney/Pixar.

Mei se convierte en un panda rojo gigante cuando se desencadenan sus emociones, y Oh admitió que podía ver similitudes con la hija de su personaje. "Sinceramente, me identifico mucho con Mei porque siento que me he pasado toda la vida tratando de controlar mi panda interior", dijo a Entertainment Tonight.

Profundizando en cómo sus emociones y salud mental afectaron a su crecimiento, explicó: "Creo que es como adulta cuando me doy cuenta, 'Oh, tuve mucha depresión, tuve mucha ansiedad', no creo que necesariamente tenía ese tipo de lenguaje. En ese momento, diría que era una niña muy emocional y obviamente hice una carrera a partir de eso". Eso ciertamente lo hizo, ya que la actriz también está en los titulares en este momento por otra gran serie.

Alberto E. Rodriguez Getty Images

Ha estrenado la temporada 4 de 'Killing Eve'

La temporada 4 de Killing Eve comenzó el domingo pasado (27 de febrero), y Oh visitó recientemente The One Show, donde habló sobre cómo cambiaría a su personaje Eve y se burló de los eventos de la temporada final. "Realmente, realmente quería cambiar a Eve, particularmente para este final. Hay absolutamente ese tira y afloja que siempre tienen", dijo.

"Pero debido a que es el final, las verás en circunstancias en las que creo que siempre has esperado verlas". También reveló cómo fue grabar el momento culminante de la serie con la coprotagonista Jodie Comer: "Creo que puedo decir tanto para Jodie como para mí... Fue muy, muy emotivo, no fue fácil, pero fue emocional."

