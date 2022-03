William Hurt ha fallecido a los 71 años. El actor estadounidense fue una estrella en los ochenta gracias a algunos de su trabajo en películas como 'Hijos de un dios menor' y a sus colaboraciones en 'Fuego en el cuerpo' o 'Reencuentro'. La trágica noticia la ha comunicado su familia a través de un breve comunicado. "Con gran tristeza la familia Hurt llora la muerte de William Hurt, amado padre y ganador de un Oscar, el 13 de marzo de 2022, una semana antes de que cumpliese 72 años", ha anunciado su hijo.

Una triste noticia que ha finalizado pidiendo respeto para su familia. "Murió en paz, entre familiares, por causas naturales. La familia solicita privacidad en este momento". El veterano intérprete anunció en 2018 que le habían detectado un cáncer de próstata terminal con metástasis en los huesos.

Getty Images

William Hurt nació en Washington en 1950 y estudió Teología en la prestigiosa universidad de Tufts, aunque finalmente decidiría dedicarse al mundo de la interpretación. De esta forma, en 1972, se matriculó en la famosa escuela artística Julliard. Su primera gran oportunidad llegaría con su papel en la película de terror de Ken Rusell 'Un viaje alucinante al fondo de la mente'. Pronto llegaría a tener un gran éxito profesional, convirtiéndose en toda una estrella de los años 80. Finalmente, acabaría ganando su primer y único Oscar por la película 'El beso de la mujer araña'.

Getty Images

En cuanto al terreno personal, William Hurt vivió una vida convulsa. La actriz Marlee Matlin, que fue su pareja, publicó en 2009 unas memorias donde aseguraba que él "le había sometido a abusos físicos y psicológicos", unas acusaciones por las que el actor pidió disculpas públicamente. El intérprete rehuía de la notoriedad y le asustaba la fama. Una situación que unida a sus problemas con el alcohol y las drogas, hicieron que quisiese apartarse del foco mediático renunciando a trabajar en grandes películas como 'Parque Jurásico' o 'Misery'.

En los últimos años el actor estadounidense había participado en diversas películas de Marvel, dando vida a Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross. Su último trabajo fue para la serie de 'Goliath' donde interpretaba Donald Cooperman.

