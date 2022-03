Todos los famosos que han fallecido en 2022

El cantante Tom Parker ha muerto a los 33 años de un tumor cerebral. El artista era conocido por haber sido uno de los miembros de la 'boy band' británico-irlandesa The Wanted. Hace dos años anunció que padecía un glioblastoma en estadio cuatro inoperable. Ahora, su mujer Kelsey Hardwick ha sido la encargada de dar la triste noticia de su fallecimiento a través de las redes sociales con unas emotivas palabras que han ido acompañadas de unas fotografías de la pareja junto a sus dos hijos.

"Con el mayor pesar de nuestros corazones, confirmamos que Tom falleció en paz el día de hoy con toda su familia al lado", ha comenzado escribiendo la mujer del artista afirmando que tanto ella como todos los que le conocían están completamente "rotos".

Kesley Hardwick ha querido recordar lo especial que era su marido con unas bonitas palabras. "Tom era el centro de nuestro mundo y no podemos imaginar la vida sin su contagiosa sonrisa y su enérgica presencia". Además, ha querido agradecer a todos los que han estado apoyándole durante su lucha contra el cáncer.

"Estamos agradecidos por las muestras de amor y apoyo, y pedimos que todos nos unamos para asegurar que la luz de Tom siga brillando para sus hermosos hijos. Gracias a todos los que han mostrado su apoyo durante todo este tiempo. Él luchó hasta el final", ha añadido. Un emotivo comunicado donde ha mostrado su pesar y que ha querido finalizar con un mensaje dirigido al cantante, reconociendo que "siempre estará orgullosa de él".



Por su parte, los miembros de 'The Wanted' también han querido realizar un comunicado a través de sus redes sociales para mostrar su pesar. "Toda la familia Wanted está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro compañero de banda Tom Parker, quien falleció pacíficamente a la hora del almuerzo rodeado de su familia y sus compañeros de banda", han indicado.

Un mensaje donde han querido resaltar que fue un esposo y padre "increíble". El músico acababa de regresar a los escenarios con 'The Wanted', aunque se perdió los primeros conciertos de la gira al estar recibiendo tratamiento. Además, hace poco tiempo anunció que estaba escribiendo un libro sobre sus memorias. Antes de unirse en 2009 a esta banda, Tom Parker fue integrante de Take That II, banda tributo de Take That.

