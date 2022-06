La cantante inglesa ha revolucionado España con su presencia. Después de arrasar en Barcelona, llegó el turno de agotar entradas en Madrid. Dua Lipa ofreció un concierto en la capital española al que asistieron varios rostros conocidos del panorama nacional como Paula Echevarría junto a su hija Daniella. Pero no fue el único rostro patrio conocido, también pudimos ver al actor y cantante Aron Piper. Pero su presencia fue más allá de un mero fan de la artista. Tras terminar el concierto, Dua Lipa y Aron Piper abandoanron juntos el Wiznk Center.

Pero la cosa no acabó ahí, juntos se fueron a una conocida discoteca de la capital, donde se les pudo ver de lo más cómplices. La exitosa cantante y el actor de 'Elité' bailaron de lo más acaramelados y hasta se les pudo ver compartiendo algún 'perreo' en alguno de los vídeos que se han hecho virales en redes sociales.



Aron Piper, Dua lipa y Bad gyal de fondo simplemente amo 😍 pic.twitter.com/GsCLKvwAUU — best of omander✨ (@omanderXomaron) June 4, 2022

PERO QUE ES ESTO DUA LIPA Y ARON PIPER, NO ME LA CREO pic.twitter.com/jlZ8PrlCmT — Cin 🕷️11 días para ver a Lou (@liampompitas28) June 4, 2022

ARON PIPER Y DUA LIPA ME VAN A MATARRR 😍😩 pic.twitter.com/7gNO3yVJOV — best of omander✨ (@omanderXomaron) June 4, 2022

En los vídeos que circulan tanto en Twitter como Tik Tok se puede ver que la química entre Aron Piper y Dua Lipa es más que evidente en cada uno de los perreos que se han marcado. No solo eso, miradas cómplices, conversaciones al oído...

Todos estamos 'Living' con esta noticia y sus seguidores ya se aventuran a espectacular están que podrían tener algo más que una amistad. A ver, lo que está claro es que ambos se encuentran solteros. Ella rompió a principios de año con Anwar Hadid, el hermano de Gigi y Bella, debido a la distancia. Y por lo que sabemos, el actor habría puesto también fin a su relación con Jessica Goicochea. ¿Estamos ante una nueva pareja? Solo el tiempo lo dirá.

