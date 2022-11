Los 8 episodios de Desde cero recorren la historia de amor intercultural de Amy Wheeler (Zoe Saldaña), una chica estadounidense que, durante un viaje de estudios en Italia, se enamora perdidamente de Lino (Eugenio Mastrandrea, La fuggitiva), un chef siciliano. Desde la primera chispa de atracción hasta que se produce el enamoramiento y el desarrollo de la pareja en todas sus etapas vemos todas las pautas marcadas por la autobiografía publicada por The New York Times en que se basa, From Scratch: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home, de Tembi Locke.

Reparto de 'Desde cero'.