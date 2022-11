Sharon Stone (64) se enfrenta a un nuevo varapalo en su estado de salud. El año pasado, la actriz estuvo como invitada en 'El hormiguero', programa de Pablo Motos, para presentar su libro 'La belleza de vivir dos veces', una novela donde relata algunos de sus momentos más íntimos y duros, como cuando sufrió un ictus en 2001 del que ya se encuentra visiblemente recuperada.

Antena 3

Pues ahora, la interprete de 'Instinto básico' (1992) ha anunciado en sus redes sociales a sus seguidores que tiene un tumor del cual tiene que ser operada. Según ha explicado, le realizaron un primer diagnóstico para saber de qué se trataba el dolor que tenía, pero sorprendentemente resultó ser erróneo.

En este sentido, y viendo que el dolor no paraba, Sharon Stone asistió a por un segundo diagnóstico y desveló lo que se encontró cuando salió de la consulta del doctor: "Tengo un tumor fibroide grande que debe ser extirpado", expresaba.

Además, la actriz ha querido mandar un mensaje de ánimo a todas aquellas personas que ya han tenido un primer diagnóstico: "Mujeres en particular: no se dejen impresionar, obtengan una segunda opinión. Puede salvarles la vida", aseguraba la actriz de 'Casino' (1995).

También ha explicado que estará inactiva durante 4 o 6 semanas para recuperarse por completo de la operación a la que se va a someter y ha agradecido la atención de sus fans: "Todo está bien", concluía con un emoticono de fuerza en su comunicado por Twitter.

