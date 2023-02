Madonna llora la muerte de su hermano mayor, Anthony Ciccone. Varios medios de Estados Unidos dieron la noticia del fallecimiento del hermano de la cantante, de 66 años, este 26 de febrero y fue su cuñado, el marido de Melanie, hermana de Madonna, el encargado de confirmar la triste noticia a través de las redes sociales. Joe Henry, músico y cuñado de Anthony y Madonna, le dedicó un emotivo post en su perfil de Instagram. "Mi cuñado Anthony Gerard Ciccone abandonó el plano terrenal esta noche. Le conozco desde que tengo 15 años, cuando estábamos en la primavera de nuestras vidas, en Michigan. Como diría el hermano Dave Henry, quien hizo esta fotografía, Anthony era una persona compleja y Dios sabe que tuvimos nuestras desavenencias como les pasa a los verdaderos hermanos pero le amaba y le entendía mejor de lo que parecía. Los problemas desaparecen y la familia permanece. Adiós pues hermano. Quiero pensar que Dios en el que creyó tu bendita madre y la mía te está esperando allí arriba", escribió el músico recibiendo decenas de 'Me gusta' entre ellos el de la propia Madonna.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La relación entre Madonna y Anthony Ciccone era complicada. El hermano mayor de la cantante tenía problemas con el alcohol y, desde el año 2010 hasta 2018, dormía bajo un puente en Treverse City, en Michigan, comiendo en comedores sociales y rechazando cualquier tipo de ayuda de su su familia como él mismo reconocía. "Soy un cero en sus ojos, una vergüenza para ella, que vive en su propia burbuja" decía Anthony a un periódico local en 2011 asegurando que nunca aceptaría la ayuda de la reina del pop. Pero, en 2018, cambió de idea y aceptó la ayuda de su familia para rehabilitarse de sus problemas con el alcohol como confirmó en esas Navidades Christopher, otro de sus hermanos. Anthony tuvo una vida complicada y, cuando perdió su trabajo como carpintero, comenzó a trabajar en el viñedo de su padre, empleo que acabó perdiendo por sus problemas con el alcohol y tuvo que vivir en la calle.

Madonna, de 64 años, es la tercera de ocho hermanos y Anthony era el mayor. Tony Ciccone, patriarca del clan y padre de ambos se casó dos veces: con la madre de Madonna, con la que tuvo seis hijos y, tras fallecer ésta a los 33 años de cáncer de mama, con Joan, la niñera de los niños con quien tuvo dos hijos más. La pérdida de su madre fue especialmente dura para Madonna y sus hermanos mayores como ella misma ha confesado en numerosas ocasiones.