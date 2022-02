La semana de los famosos

Laura Matamoros presume de amistad con María Pombo View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) Su trabajo como influencers y la amistad de sus respectivas parejas les han unido, pero ellas han conseguido hacerse inseparables. Laura se ha convertido en una 'Pombo' más. Muy integrada en la familia ha celebrado junto a ellas, el cumpleaños de Álvaro el futuro marido de la hermana mayor de María.

Carla Barber, la imagen de la felicidad View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) La cirujana ha compartido una imagen en el que aparece de lo más sonriente presumiendo de su primer embarazo. La joven ha vuelto a recuperar la ilusión tras su ruptura con Diego Matamoros.

Enrique del Pozo celebra 9 meses de amor View this post on Instagram A post shared by Enrique del Pozo (@enriquedelpozoartista) El colaborador de 'Viva la vida' y su pareja Rubén celebran 9 meses de relación con un romántico vídeo en el que se dedican tiernas palabras de amor.

Marta Riesco presume de cuerpazo tras su vuelta al trabajo View this post on Instagram A post shared by Marta Riesco (@marta.riesco) La joven reportera ha compartido una imagen de lo más provocativa en la que aparece posando con un corsé negro con brillos y pantalones de piel sintética.

Laura Matamoros presume de cuerpo un mes después de dar a luz @_lmflores Instagram La influencer se convirtió en mamá por segunda vez el pasado 27 de diciembre y, tras el nacimiento de Benji, se puso manos a la obra para recuperar su figura de antes del embarazo. 38 días después de dar a luz, ha presumido de cuerpo con un conjunto deportivo.

Luis Fonsi viaja al pasado View this post on Instagram A post shared by 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗙𝗼𝗻𝘀𝗶 (@luisfonsi) El cantante de 'Despacito' celebra el 'TBT de los jueves compartiendo una imagen de su infancia, sentado en un piano cuando era solo un niño.

Lucía Rivera posa desnuda en la bañera View this post on Instagram A post shared by Lucia (@luciariveraromero) La modelo ha compartido varias imágenes en la bañera, cubierta de espuma en la que presume de tipazo.

Tamara Falcó se quita el abrigo View this post on Instagram A post shared by Tamara Falcó (@tamara_falco) La marquesa de Griñón aprovecha las suaves temperaturas para desprenderse de la ropa de abrigo y lucir un look ideal para ir a trabajar. ¡Muy guapa!

Penélope Cruz felicita a Pedro Almodóvar View this post on Instagram A post shared by Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) 'Madres paralelas', la última película del director manchego, no para de recibir alegrías. La última, su nominación a los Bafta que la actriz ha celebrado felicitando a su íntimo amigo y director del filme.

Rosanna Zanetti y David Bisbal, vacaciones en el paraíso View this post on Instagram A post shared by Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) La pareja disfruta de una escapada para dos en el paraíso. Más enamorados que nunca, disfrutan de su amor y de la naturaleza.

Antonio Banderas arropa a María Casado View this post on Instagram A post shared by Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) El actor quiso estar en el estreno de 'Las tres puertas', nuevo programa de La 1 de TVE de la periodista y amiga. El malagueño fue entrevistado por María y consiguió que se le saltaran las lágrimas.

Miguel Frigenti echa de menos el verano View this post on Instagram A post shared by Miguel Frigenti (@miguelfrigenti) El colaborador de 'Sálvame' celebra que vuelve al programa de Telecinco presumiendo de abdominales rescatando una foto del pasado verano. ¿Quién no echa de menos el calorcito?

Bertín Osborne y las secuelas del covid View this post on Instagram A post shared by Bertín Osborne (@bertinosborne) El cantante ha aplazado sus conciertos y apariciones públicas. "Me encuentro extremadamente cansado, agotado. Según mi médico, son las secuelas lógicas o, por lo menos, normales, de un Covid como el que yo he pasado. Las próximas dos semanas, he decidido parar porque no me encuentro bien. No tengo nada grave pero no me encuentro nada bien", ha asegurado Bertín Osborne.

Amelia le gasta una broma a su excuñado View this post on Instagram A post shared by Amelia Bono (@ameliabono) La hija de José Bono tiene mucho peligro con un móvil en la mano y si no que se lo pregunten a su excuñado, Aitor Gómez. Tras grabarle y subirle este vídeo ha comentado: "Jajajajajajajaja lloroooo. Este se pensaba que se iba a ir de rositas".

Cristina Rodríguez, así comienza el día View this post on Instagram A post shared by ☆☆☆☆☆Cristina Rodriguez®☆☆☆☆☆ (@lavidaencris) Desnuda y con un selfie en el espejo, así comienza el día la estilista Cristina Rodríguez. "Sin complejos" escribe en los hashtag. ¿Complejos? ¡Tiene un cuerpazo!

Belén, Anna y la 'foto prohibida' View this post on Instagram A post shared by Belén Cuesta (@belen_cue) Anna Castillo compartía esta foto en sus redes y poco después Instagram la eliminaba y la actriz escribía en sus historias: "Me encantaría saber por qué". Su 'partner in crime' en la foto n ha dudado en subirla en su muro y la ha titulado como: "La foto prohibida".

Lidia Torrent y su foto más sexy View this post on Instagram A post shared by Lidia Torrent Anca (@lidiatorrentanca) Un buen baño, unas vistas privilegiadas... Así se relaja la presentadora antes de presentar la 'Última Hora de Secret Story'.

Sofía Cristo y su propia felicitación a su madre View this post on Instagram A post shared by S O F I A 🦄 C R I S T O (@sofiacristo_cristo) Bárbara Rey cumple 72 años este 2 de febrero y su hija, Sofía Crsito, ha abierto el baúl de los recuerdo para recuperar unas entrañables fotos de su su madre. "Hoy cumple años la mujer más importante y que más quiero de mi vida. Te admiro, eres mi referente y si algo he aprendido de ti, es que en esta vida no hay nada que pueda con el ser humano, eres imparable, fuerte y tu luz puede con todo ", ha comentado junto a las imágenes.

Alejandro Sanz y su foto de "antes de ayer" con Shakira View this post on Instagram A post shared by Alejandro Sanz (@alejandrosanz) 45 añitos ha cumplido la cantante Shakira y sus amigos y compañeros de profesión no han dudado en felicitarla públicamente. Alejandro Sanz ha hecho un viaje el tiempo y ha rescatado esta foto de "antes de ayer" (¿o querría decir de 2005?) para desearle un feliz cumpleaños.

Dafne Fernández, con el color "recién hecho" View this post on Instagram A post shared by Dafne Fernández (@dafnefernandez) La actriz ha pasado por 'chapa y pintura' en su centro de belleza favorito y ha presumido de pelazo en una terraza madrileña. "Hora del vermut. Con el color recién hecho en Salón Cheska y joyitas de Marea, mis preferidas".

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi View this post on Instagram A post shared by mariajosesuarezoficial (@mariajosesuarezoficial) "Aquí y ahora", escribe la diseñadora junto a esta imagen. Y es que como dice una de sus seguidoras en los comentarios de la foto: "Lo importante no es lo que se dure ,es lo que se disfrute. Vivir el momento, que hacéis una pareja preciosa".

Sara Sálamo se despide de un gran amigo View this post on Instagram A post shared by Sara Sálamo (@sarasalamo) La actriz está desolada. El director de cine Roberto Pérez Toledo, autor de películas como 'Seis puntos sobre Emma', ha fallecido a los 43 años. 'Rober', como le llamanba sus amigos tenía diagnosticada una atrofia espinal congénita, una enfermedad neuromuscular progresiva por la que desde los 14 años se desplazaba en silla de ruedas. "Es muy duro despedir a un amigo, pero sobre todo a un amigo como tú. Te quiero", ha escrito Sara en sus redes.

La imagen nunca vista de Risto Mejide View this post on Instagram A post shared by Risto Mejide (@ristomejide) Aunque no sea su gesto habitual, a veces, el presentador sonríe. Y prueba de ello es esta instantánea que ha compartiod en sus redes sociales que el mismo comenta con un "nuevas gafas. Y sonriendo. Qué me pasa. En fin". Hasta el mismo se sorprende de este cambio...

Mónica Pont presume de oscarizadas amistades View this post on Instagram A post shared by Mónica Pont (@pontmonica) Mónica Pont está disfrutando a tope de su visita a Los Ángeles. La actriz acudió a un partido de futbol américano de Los Angeles Rams y allí coincidió con el oscarizado actor Jaime Foxx. Como una fan total, no dudó en inmortalizar el momento.

Sonsoles Ónega, cuando nadie la ve... View this post on Instagram A post shared by Sonsoles Ónega (@sonsolesonega) La presentadora aprovecha esos cinco minutos de descanso para hacerse un selfie en un espejo y subirlo a sus redes. Una foto que nos deja ver la original funda para el móvil de Sonsoles con la inicial de su nombre.

Ana Boyer, en bikini View this post on Instagram A post shared by Ana Boyer Preysler (@anaboyer) "¿Qué decir sobre estas vistas?", ha escrito la mujer de Fernando Verdasco junto a esta imagen. Pero sus seguidores, más que comentar el paisaje de su terraza, le han lanzado piropazos a la abogada. "En primer plano hay un pivonazo", "Guapa", "bella"... son solo algunos de los comentarios.

Kike Calleja, los detalles de su boda View this post on Instagram A post shared by Kike Calleja (@kikecalleja) Falta muy poco para que el reportero de 'Sálvame' y su novia, Raquel Abad, se den el 'Sí, quiero' y lo celebraran en plena sierra madrileña y con un menú elaborado por los hermanos Sandoval. "Día estupendo en el Jaral de la Mira. Un lugar que será el comienzo de un gran sueño", ha escrito Kike junto a esta preciosa foto.

Helena Tablada, ¡Felices 41! View this post on Instagram A post shared by Hell 🐾. Elena Tablada (@hellentablada) La diseñadora de joyas cumplió 41 años el pasado 31 de enero. A pesar de la cifra, a Helena el tiempo se le ha pasado volando. "Y así, rápido pero intenso, con golpes y con caricias, llegó un día que abrí los ojos y había vivido 41 años... ¡41 años y unas ganas locas de seguir bailándome la vida!", comenta.

Carla Barber se apunta al flequillo View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) La doctora especialista en medicina estética, embarazada de su primer hijo, ha disfrutado de un fin de semana de trabajo y placer en París. Allí, ha estrenado look capilar: un flequillo que ha enamorado a sus seguidores y a su chico.

Alba Díaz, celebración en familia View this post on Instagram A post shared by ALBA (@albadiazmartin) La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz El Cordobés ha disfrutado de la Candelaria en El Rocío. La joven quiso que sus amigos disfrutaron de un fin de semana especial y lo ha conseguido gracias a su madre, su tía y su abuela a quien se lo agradeció en redes sociales.

Rosanna Zanetti View this post on Instagram A post shared by Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) La diseñadora de joyas y su marido, David Bisbal, han disfrutado de una escapada de amor y relax. En la playa, la venezolana nos ha dejado sin palabras con su posado en bañador. ¡Espectacular!

Iker Casillas viaja al pasado View this post on Instagram A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) El ex portero del Real Madrid ha buceado en el baúl de los recuerdos para compartir una imagen de su más tierna infancia. Con una pícara sonrisa y un balón entre los pies, el ex futbolista bromea con la combinación de colores de su look.

Lourdes Montes presume de hijo @lmontes Instagram La mujer de Francisco Rivera ha compartido una tierna imagen de su hijo Curro acariciando a una yegua recién nacida. El pequeño ha heredado de su familia el amor por la naturaleza.

Isabel Rábago, amor a la mexicana View this post on Instagram A post shared by Isabel Rábago (@rabagoisabel) La colaboradora de 'Viva la vida' se ha escapado a México con su marido para recargar pilas. En el país azteca, han disfrutado de su amor, sus playas y sus monumentos.

Carlos Latre, felices 43 View this post on Instagram A post shared by Carlos Latre (@carloslatre) El jurado de 'Tu Cara Me Suena' ha compartido varias fotos de su infancia para celebrar su 43 cumpleaños. ¡Muchas felicidades!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io