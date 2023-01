Ana María Aldón tiene el corte de pelo más pedido en las peluquerías: un mix entre pixie y bob. El paso de la diseñadora por 'Supervivientes' en 2020 dio un giro a su vida personal, profesional y también a su físico. A partir de ese momento, la ya ex mujer de José Ortega Cano se convirtió en una colaboradora habitual de los programas de Mediaset, como por ejemplo en 'La isla de las tentaciones', donde lo da todo, y su matrimonio comenzó a tambalarse hasta que se confirmó la ruptura definitiva. En Honduras dejó su tímidez delante de las cámaras y también su melena larga y con mechas. La diseñadora se cortó el pelo por comida y lejos de llorar por este cambio radical de look está de lo más feliz.

Ana María Aldón, en 2020, antes de participar en ’Supervivientes’

Fue aterrizar en España y arreglarse el corte de pelo dándole forma de bob y decolorándolo hasta convertir el rubio platino en una de sus señas de identidad. Desde entonces ha mantenido el color pero ha ido rebajando hasta convertirlo en pixie.... Aunque no del todo. Ana María ha compartido en sus redes un vídeo en su centro de belleza de referencia y el cambio que ha dado a su look.

El nuevo look de Ana María combina bob y pixie, ya que por un lado lleva el pelo más largo con flequillo y por otro, súper corto. Sin duda, este 'mix' ya se ha convertido uno de los cortes más solicitados en las peluquerías en 2023. El pixie con raya a un lado dulcifica las facciones, quita años y es muy fácil de peinar. Además, aunque el pelo sea corto, da mucho juego ya que lo puedes peinar hacía delante, como hace la diseñadora, o repeinado con cera hacia atrás.

Unos peinados que puede conseguir con una crema moldeadora, como de la firma Moroccanoil, que permite esculpir y dar forma a looks texturizados y estilos estructurados. Un estilo con acabado semi-mate y de una fijación flexible y duradera. Este producto está elaborado con aceite de argán para nutrir e hidratar el cabello. Se puede usar en el cabello húmedo para crear estilos esculpidos, o en el cabello seco para añadir dimensión y separación a las capas.

Amazon Crema moldeadora Moroccanoil amazon.es 28,00 € 20,99 € (25% de descuento) Comprar

La ex de Ortega Cano no solo ha cambiado de look también ha acudido a su centro de belleza de confianza y se ha retocado el rostro. Ha conseguido un efecto contouring con puntos estratégicos de lifting y un diseño de labios personalizado.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.