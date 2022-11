La mujer de Ortega, tras su crisis en verano en la que tuvo que apartarse de su programa por salud mental, terminó estallando: "Puede que haya tirado la toalla, puede que ya no quiera seguir luchando", dijo la colaboradora, que añadió: "A veces es mejor irse y hacer falta, a quedarse y no significar nada". Apuntó también que, de ocurrir el divorcio, tendría que ser ella quien diera el paso: "No estoy esperando a que él me lo pida", aseguró.