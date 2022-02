Alexander Calvo, Míster Internacional España 2021, reconoce que "un Míster no solo es un físico, porque influye mucho la personalidad que tengas porque tienes que representar a tu país. Tienes que tener unos valores". Y él lo tiene, además de tener las ideas muy claras. Hoy por hoy disfruta de la moda -algo que deja claro que en este reportaje, en el que luce como nadie las tendencias de hombre para la próxima temporada. Del look más formal con trajes de chaqueta al looks casual, con vaqueros y zapatillas, pasando por uno 'sporty'. Todos le sientan de maravilla. Pero Alexander nos cuenta que el muuno de la moda "no es para toda la vida. Espero que dure muchos años más, pero lo importante es hacer lo que te haga feliz".

El malagueño tiene un físico espectacular, pero no siempre fue así. "De pequeño era gordito y cuando empecé a hacer deporte, lo hacía porque disfrutaba y no por obligación porque lo prefería a estar en la cama de un hospital", nos confiesa. Y es que cuando era niño era "alérgico asmático", una enfermedad que le llevó a pasar largas temporadas en el hospital. Fiel a sus principios, Alexander nos cuenta que "cuando empecé a dedicarme a la moda, yo estaba contento con mi físico, pero te das cuenta que para nadie estás bien. Te llegas a complicar la vida por el trabajo y decidí estar como me diera la gana, sin influenciarme por la gente que me contrataba". Y así sin influencias y demostrando lo bien que se le da posar, protagoniza nuestras sección 'Gente con estilo', porque estilo a Alexander le sobra (y no solo físico).

LM Gómez Pozo

El malagueño viste un traje de chaqueta de Lina Poffet, 300 €; camisa blanca de Mirto, 79 €, y de Zara, 25,95 €.

LM Gómez Pozo

El Míster lleva una de H&M, 14,99 €; de Zara, 29,95 €; zapatillas blancas de Tieckers, 140 €, y de Hugo Boss, 70,45 €.

LM Gómez Pozo

El modelo posa en la piscina del Hotel Los Olivos Beach Resort, con un bañador estampado de Rafael Arenas, 80 €.

LM Gómez Pozo

Alexander viste un chándal azul y blanco de Lina Poffet, 130 €, y zapatillas blancas de Tieckers, 140 €.

LM Gómez Pozo

El malagueño viste traje azul de Vertize Gala, 179,99 €; de H&M, 14,99 €; zapatillas blancas de Tieckers, 140 €, y gafas de Ray Ban, 145 €.

LM Gómez Pozo

El modelo luce una camiseta turquesa de Koala Bay, 19,95 €; de Guess, 99 €;y zapatillas blancas de Tieckers, 140 €.





Su belleza al descubierto

Antes de acostarme… Me lavo la cara con leche desmaquillante y me echo una crema en la cara.

Deporte… Todos los días de la semana.

Dieta... Cuido mi alimentación y hay veces que cuando tengo algún trabajo es un tema que llevo muy en serio. Pero llevar una dieta estricta todo el año no es bueno a nivel mental y conlleva cosas muy negativas.

Tratamientos de belleza… Ahora me cuido en el centro de Cuca Miquel.

Mi perfume… Tengo varios, pero ahora estoy usando más Bvlgari.

Mi producto de belleza ideal… La laca.

En mi fondo de armario… Pues hazte a la idea de que tengo cuatro armarios en mi casa. Tengo muchas cosas. La ropa es el único vicio que tengo.

LM Gómez Pozo

Polvos de volumen New York de Lonwell, 15,90 €. COMPRAR

Cera de definición mate Sydney de Longwell, 9,90 €. COMPRAR

Crema hidratante de Cuca Miquel, 50 €. COMPRAR



Texto: Daniel I. Carande. Fotos: LM Gómez Pozo. Maquillaje y peluquería: Janira García y José Bautista para Longwell España. Coordinación: José Toré para Nuestra Belleza España Org. Agradecimientos: Hotel Los Olivos Beach Resort en Costa de Adeje, Santa Cruz de Tenerife. Teléfono: 922 716 696.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io