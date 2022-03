María Parrado posa con la mejor moda para la primavera. La cantante, a la que conocimos con solo 12 años cuando ganó la primera edición de 'La Voz Kids', presenta su nuevo disco 'Conmigo', un trabajo más adulto donde participa como coautora de todas las canciones. A pesar de su corta edad, la joven tiene claro que su vida es la música pero tiene claro que, todo artista, tiene que tener un "plan a, b, c y d' y por eso combina su carrera musical con sus estudios de Interpretación y Marketing.

La cantante también nos cuenta cómo ha sido su traslado de Chiclana a Madrid, ciudad en la que vive en un piso compartido y cómo lleva estar alejada de su madre con la que mantiene el contacto gracias al teléfono. María Parrado se convierte en modelo por un día para DIEZ MINUTOS y posa para nuestras cámaras con las mejores tendencias de moda de cara a la nueva temporada. La joven te muestra las prendas que no pueden faltar en tu armario esta primavera.

María viste una camisa con lazo de Sezane, 95 €; pantalón corto de Maje, 135 €; sandalias de Magrit, 290 €, y pendientes de Aristocrazy, 85 €.

La cantante, con cropped de rayas y mini de , 19,95 € y 25,95 € respectivamente; zapatos de Bershka, 29,99 €, y anillos de Aristocrazy, 159 €.

La gaditana, con un cropped, falda y zapatos de , 19,99 €, 25,99 € y 29,99 €, y pendientes de Somos vértices, 25 €.

María luce un de Zara, 39,95 €; cinturón de Sèzane , 60 €, y botas de Doctor Martens, 189 €.

La cantante lleva un cuerpo vaquero de Camaleónica by Moma, 199,90 €; jeans de Pull and Bear, 29,95 €; cinturón de Maje, 115 €; botines de pitón C’Moi, 119 €, y anillos de Aristocrazy, 159 €.

CITA en... Hotel Quinta de los Cedros

La sesión tuvo lugar en el acogedor Hotel La Quinta de los Cedros (cuatro estrellas confort), un establecimiento a tiro de piedra del centro de Madrid, pero que te permite disfrutar de un entorno verde y tranquilo. Además de 20 habitaciones y 2 suites, el hotel cuenta con diez 'bungalows' con porche individual. También podrás disfrutar de la mejor comida mediterránea.

Mi belleza al descubierto

No tengo rutina de belleza… Soy un poco desastre para eso y a veces se me olvida ponerme las cremas, aunque sí que soy de las que no puede acostarse sin desmaquillarse.

Voy a empezar a hacer deporte… Ya he contactado con un entrenador personal, pero creo que se va a cansar de mí en dos días. ¡A ver si aguanto!

Cuido mucho mi alimentación… Desde pequeña me han encantado las ensaladas, las verduras… Como bastante bien y no me supone esfuerzo.

Lo que no falta en mi armario… Los vaqueros. Los tengo de todos los tipos y colores, aunque luego siempre me pongo los mismos.

Nunca salgo de casa sin… Sin duda, ¡sin los cascos! Si se me olvidan o se me quedan sin batería, me pongo de mala leche.

María Parrado posa con el equipo de DIEZ MINUTOS

