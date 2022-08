victoria federica y gunilla von bismarck, dos mujeres y un mismo vestido

Victoria Federica de Marichalar se ha convertido en uno de los personajes más deseados en cada una de las fiestas y alfombras rojas que tienen lugar en nuestro país. La hija de la infanta Elena ha logrado hacerse un hueco entre las 'celebrities' patrias y no podía faltar a la fiesta por excelencia del verano. Marbella se vestía de largo para celebrar la Gala Starlite 2022 cuyo objetivo no era otro que reconocer la labor filantrópica y humanitaria de Richard Gere, Ana Obregón o Carla Pereyra, entre otros.

Sin embargo, cuando la nieta de el rey Juan Carlos pisó el photocall sucedió algo que nadie se esperaba y, aunque no suele suceder porque las estilistas y las firmas se empeñan en evitarlo, se produjo. Victoria Federica llevaba el mismo vestido que Gunilla von Bismarck, otra de las invitadas. Un momento 'tierra trágame' que se producía entre dos nobles, la sobrina del rey Felipe VI y la condesa alemana.

Getty Images

Getty Images

Ambas se decantaron por un un espectacular vestido paillettes de colores de la firma 'Amen'. Una pieza que nos lleva a las década de los 70 que parece elaborado con mucho espero cosiendo cada una de sus lentejuelas en tonos pastel con gran dedicación. Todas las piezas concluyen con un patrones geométricos en cadera, cuello y brazos. Con un pronunciado escote, abertura en la falda y en la espalda. Y una especie de collar en el cuello incorporado en el vestido.

Getty Images

Sin duda una pieza muy atrevida que ambas supieron defender a su manera. Ambas con recogidos, pero muy diferentes. Mientras Victoria se decantó por un moño bajo, la condesa lo hizo por un desenfadado decorándolo con unas flores.

La gran diferencia entre ellas fue el calzado. Mientras que la nueva 'it girl' optó por unas sandalias plateadas de tacón que se veían gracias a que llevaba el el corte del vestido al tobillo, la alemana lució zapato cerrado, así como unas divertidas gafas de sol verdes con pedrería y bolso a juego.

Gtres

