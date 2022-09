Este 9 de septiembre, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, Victoria Federica, está de celebración. Nació en Madrid el 9 de septiembre de 2000 y, con 22 años recién cumplidos, se ha convertido en toda una 'it girl'. Centrada en su faceta de influencer, estos últimos 12 meses han sido decisivos para ella: ha debutado como portada de la revista ELLE,, fue la encargada de inaugurar la XXVII edición del Salón Internacional de Moda Flamenca en Sevilla, asistió al desfile de Dior en la capital andaluza y se ha convertido en la estrella de varios photocalls.

Como cualquier joven de su tiempo, se divierte y tiene amigos famosos, lo mismo baila con Omar Montes que comparte una foto con Rihanna, en la Semana de la Moda de París. Es uno de los miembros de la realeza más queridos por los españoles, que ven en ella a una auténtica heredera del carisma de su madre, la infanta Elena. No forma parte de la Familia Real, desde que el rey Felipe llegó al trono, y su madre pasó a ser familia del Rey.

Dicen de ella que es la más parecida a la reina Sofía (como a su abuela, le apasiona la música y toca el piano) y que sufrió mucho con la separación de sus padres. Además, está muy unida a su hermano Felipe Juan Froilán. Aunque, a la vez es la más Borbón de todos los nietos reales: alta, muy estilosa, sencilla y cercana. Victoria es una persona muy cuidadosa y sensible y siempre va perfecta en cuanto a su estilo. Así, se ha convertido en toda una 'it-girl' con su estilo boho chic.

La hija de la infanta Elena es además una buena estudiante. Empezó su formación en el elitista colegio San Patricio, de Madrid, después pasó dos años en el internado inglés, St. Leonards Mayfield School. Y, tras volver a la capital, se incorporó a las clases del centro St. George. Actualmente cursa Administración y Dirección de Empresas en The College for International Studies (CIS), una universidad americana situada en Madrid.



Respecto a su vida sentimental, la joven mantuvo una relación con el torero Gonzalo Caballero, buen amigo de su hermano, durante varios años, aunque no la hicieron oficial hasta 2019. Precisamente, unos meses después, la pareja decidió tomar caminos separados. Tras superar la ruptura con el diestro, la nieta de los Reyes Eméritos comenzó una relación sentimental con Jorge Bárcenas (primo de Willy Bárcenas, líder de 'Taburete' e hijo de Luis Bárcenas), conocido como 'DJ Barce', con quien también rompió en mayo de 2022.



A continuación, repasamos los momentos más especiales e importantes de los 22 años de la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar.