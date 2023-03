La decisión de Ana Obregón de ser madre de una niña a los 68 años por gestación subrogada ha vuelto a poner en el punto de mira esta técnica de reproducción asistida que otros famosos como Miguel Bosé, Javier Cámara o Tamara Gorro ya habían utilizado para ser padres. El debate ético sobre el uso de este método está en la calle y en la política nacional y la familia de Ana Obregón se ha mostrado sorprendida por todo el revuel0. Según la ONU, la gestación subrogada es "forma de práctica reproductiva de terceros en la que los futuros padres contratan a una madre sustituta para dar a luz a un bebé". Una mujer, a la que se suele denominar 'gestante' o 'madre sustituta' y que es alguien ajeno a los padres de intención, gesta y da luz a un bebé pero, tras el parto, renuncia al derecho de la maternidad en favor de otra persona o pareja. Antes de iniciar el proceso, se firma un contrato entre ambas partes en las que se especifican los derechos y obligaciones de ambos y, en la mayoría de los casos, conlleva una contraprestación económica para la gestante aunque, en algunos países, solo es legal si se hace de manera altruista.



Cómo es el proceso biológico

Siempre que sea posible, los óvulos y los espermatozoides son aportados por los padres de intención para que el bebé sea biológicamente suyo y la gestante solo aporta al útero para mantener el embarazo y luego dar a luz. Si no es posible utilizar el material genético de los padres de intención, se puede recurrir a una donación incluso puede ser la gestante la que aporte su óvulo.

Su precio entre 50.000 y 200.000 euros

El proceso de la gestación subrogada es caro y su precio para hacerlo desde España oscila entre los 50.000 y los 200.000 euros dependiendo del país en el que se lleve a cabo. Como se puede leer en la web de Gestlife, agencia líder en gestación subrogada en España, en esta cantidad influyen muchas variables como la localización del país en el que se lleve a cabo la maternidad subrogada, si es con óvulos propios u ovodonación, los ciclos de fecundación necesarios etc...

Es una práctica ilegal en España desde 2006

El debate está servido ya que esta práctica, conocida también como maternidad subrogada o vientre de alquiler, es una práctica ilegal en España por la ley 14/2006 que, en su artículo 10 sobre técnicas de reproducción asistida, dice que "el contrato de gestación por sustitución, ya sea con un pago de por medio o no, será nulo". Además, la ley del aborto aprobaba por el Gobierno en febrero de 2023 recoge que este tipo de gestación se considera una "forma grave de violencia reproductiva" contra las mujeres y, en los artículos 32 y 33, se prohíbe hacer publicidad de las agencias de intermediación para este tipo de práctica.

Países que sí permiten la gestación subrogada

Como la gestación subrogada no es legal en España, muchos padres deciden viajar al extranjero para tener hijos. Aunque la mayoría opta por hacerlo en Estados Unidos, donde es legal en algunos estados, también se permite en otros países como Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, Países Bajos, Israel o India y, antes de la guerra, también se hacía en Rusia y Ucrania. Cada país, tiene normas diferentes. En Canadá solo está permitido si es altruista y, en Reino Unido, además no debe haber compensación económica no pueden acceder a ella personas solteras. En Rusia no se permite utilizarla a homosexuales y en Sudáfrica o Tailandia solo pueden usarla los nacionales.

En Estados Unidos, país en el que han llevado a cabo su maternidad subrogada Ana Obregón o Tamara Gorro, los padres de intención deben cumplir una serie de requisitos. Se someten a una evaluación psicológica; deben demostrar estabilidad económica a través de una declaración de bienes; designar a un tutor por si les ocurre algo y disponer de un abogado para que coordine toda la operación.

Qué pasa con los niños cuando llegan a España

A pesar de que la gestación subrogada no es legal en España, entre 2010 y 2020 se registraron en nuestro país más de 2.520 bebés nacidos en el extranjero mediante este método. Y es que una instrucción de la Dirección de los Registros y del Notariado permite desde 2010 la inscripción de estos bebés cuando existe una resolución judicial en el país de origen o un documento que acredite que el bebé es suyo. En 2022, el Tribunal Supremo emitió una sentencia por la que se establecía que la única vía posible para la regularización administrativa de un menor nacido por gestación subrogada es la adopción y no la filiación, es decir, se inscribe como adoptado y no como biológico aunque lo sea.