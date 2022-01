Qué va a pasar en el estreno de 'La hija del embajador': Nare regresa a su ciudad, acompañada de su hija Melek, justo en el momento en el que su amado Sancar se está casando con otra mujer



Protagonizada por Neslihan Atagül y Engin Akyürek, 'La hija del embajador' será la ficción que sustituirá a ‘Hercai’ en Nova.



Una niña llamada Melek llegó al salón de su casa y encontró a un hombre muerto. Su madre, Nare, la tranquilizó y puso rumbo junto con ella a su antiguo hogar, aquel del que desapareció hace muchos años, sin dar explicaciones. Su idea era encontrar al padre de Melek y dejarla a su cargo.

La joven, antes que nada, se dirige al despacho de Güven, el embajador y su padre. A uno de sus guardaespaldas le entregó la bolsa en la que metió las pruebas que confirmar en crimen que acababa de cometer.

Por otro lado, Sancar se preparaba para casarse con Menekse aunque no la amaba. Su corazón pertenece a Nare, a quien no ha vuelto a ver desde que marchó en su noche de bodas tiempo atrás. Muchos la han dado por muerta, otros dicen que se convirtió en pájaro. Él cree que le abandonó.

Sancar no creyó en las palabras de su exnovia

Nare se presentó en mitad de la ceremonia. Efeoglu, llevó a Menkse a la habitación nupcial y a continuación se reunió con Nare en otra alcoba. “¿Por qué has vuelto a mi vida? Me hiciste mucho daño para pensar ahora en recibirte con los brazos abiertos”, preguntó él. Ella, sin darle más explicaciones, le confesó que la pequeña que la acompaña es su hija: “Se llama Melek y necesitamos tu ayuda, por favor. Es lo único que importa ahora”.

Sancar que estaba demasiado dolido, furioso e impactado, cogió a Nare del brazo y la echó fuera de su casa. No creía que Melek fuera su hija: “Los únicos niños y niñas que tendré, serán con mi esposa, la que me espera en el cuarto”. Gediz, uno de los mejores amigos de Sancar, sintió pena por la joven y se decidió a ayudarla.

