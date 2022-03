Raúl y Fran deciden no trasladar a Coral de tienda, excusándose en las necesidades de la empresa. Sin embargo, esto no termina de gustar al resto de empleados de la juguetería. ¿Tendrá la joven en Garlo el puesto que le corresponde o se marchará a otro lugar? Para desgracia de Carmen, Uriarte no cree que su historia haya terminado y ya está planeando un nuevo ataque contra los que considera sus grandes enemigos. ¿Cuál será su próximo paso?



Por otro lado, Cristina decide buscar una nueva estrategia de defensa para Marcos. Parece que su nueva línea va bien encaminada, pero es otro quien recibe la prueba que la abogada tanto necesita. ¿Qué hará ahora? Mientras tanto, Medina trata de solucionar el problema con Clara a su manera: provocando que la mujer lo rechace. No obstante, puede que su gran artimaña no dé el resultado que él esperaba.

Uriarte ataca a Garlo a través de Paloma

Para sorpresa de él mismo, Emilio consigue una cita con Julieta. A su vez, Carmen vislumbra una esperanza, mientras Uriarte presiona al eslabón más débil de la juguetería, que no es otra que Paloma. Además, Fran acusa la desconfianza de Raúl al tiempo que Tina sigue decepcionando a Coral. La mujer parece haber regresado a la vida de su hija simplemente para darle más de un quebradero de cabeza.

En Flechazos, Sonia da ultimátum a Medina cuando Clara descubre quién es Pelayo Gómez. Paralelamente, Benigna y Visi encuentran una vía para desembarazarse de Quintero y alejarlo de Benivisón. Además, el estímulo de Susi a Catalina comienza a tornarse excesivo.

