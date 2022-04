Qué está pasando en 'La hija del embajador': La joven se pone en contacto con una mujer llamada Isabel, mientras que Müge descubre la verdad acerca de Akin y Sancar quiere saber si fue engañado en el pasado por su enemigo.

Qué ha pasado en 'La hija del embajador': Sancar le pidió a Güven que le ayudase a encontrar a Melek y a Nare a cambio de dinero

Nare encontró un vídeo en el teléfono de su padre en el que Akin confesó que no estaba enamorado de Müge y solo la estuvo utilizando en su beneficio. En solidaridad con la doctora, le enseñó las imágenes para que entendiese de una vez la clase de persona que es su secreto enamorado.

Esta no podía creer que el hombre al que le había entregado su corazón fuera tan falso y cruel. “¿Cómo he podido ser tan tonta?”, se preguntó una y otra vez. Gediz fue quien trató de consolar a su hermana. Lo cierto era que Müge no se tomaba nada bien el engaño y pagó con Nare su frustración tratándola muy mal.

La grabación también llegó a manos de Sancar, que ya comenzaba a ver quién es realmente Akin. El hombre dudó de que todo lo que este le contó acerca de Nare en el pasado fuera verdad, por lo que le preguntó a su exnovia qué fue lo que pasó. “¿Te fuiste con tu amante o sufriste un abuso y te lanzaste desde la montaña?”, cuestionó insistentemente.

Sancar buscó la verdad y habló con Güven

Ella, que está harta de dar explicaciones y de justificarse, le respondió que nunca le contaría nada más sobre su vida: “Tuviste la opción de creerme y preferiste pensar que te había mentido”. Además, sabía que si le decía de nuevo a Sancar acerca la violación que sufrió, mataría a Akin y no podía permitir que se convirtiera en un asesino por su culpa: “Lo único que nos une a ti y a mí es Melek y punto. Tú céntrate en tu familia y a mí déjame”.

Efeoglu no estaba dispuesto a tirar la toalla y le aseguró a su amada que terminaría descubriendo todo lo que pasó. Así pues, lo primero que hizo fue ponerse en contacto con Güven y aclarar las cosas. El hombre fue a ver al político al hotel de lujo que le está pagando para que siga acatando todas sus órdenes y esté a su servicio. Por otro lado, Nare se puso en contacto con Isabel, una de las monjas que la cuidaron cuando estaba en el sanatorio y la única amiga que tiene en el mundo

