Después de la bonita sorpresa que Catalina le preparó junto con sus alumnos, Penélope da un gran paso para recuperar su vida: solicitar formalmente la reincorporación a su puesto de trabajo. Lo que no sabe es que va a recibir una ayuda inesperada. Mientras tanto, Pelayo encauza su tristeza por la dimisión de Suárez de una manera creativa. La maestra, además, le dice a Ismael el verdadero motivo por el que no quiere estar a su lado.



Lejos de allí, Medina se da cuenta de lo complicado que resultar contarle a Sonia la verdad sobre el engaño de su novio. No sabe cómo decirle que el gran amor de su vida resulta ser casado. Finalmente, reúne las fuerzas y la valentía necesaria para cumplir con su cometido. Sonia, al saber toda la verdad, rompe de inmediato su romance con Carlos.

Coral se sincera con Fran

La gran farsa de Benigna y Visi continúa. Con lo que no cuentan es con que Quintero se entera de lo que continúan haciendo y está dispuesto a darles una lección. Paralelamente, al tiempo que define su estrategia de defensa, Cristina intenta marcar límites personales con Marcos, pero no resulta fácil.

En Garlo, Raúl continúa con su campaña para desestabilizar a su primo, pero se topa con los reproches de Emilio, que no ve con buenos ojos la nueva estrategia de su amigo. A su vez, Tina sigue intentando que su hija le dé otra oportunidad, pero Coral se niega a hablar con ella. Con quien sí mantiene una conversación es con Fran, a quien le narra el episodio más oscuro de su pasado.

