El avance semanal de los capítulos de Amar es para siempre: Revolución en el barrio.

Qué ha pasado en el último capítulo de Amar es para siempre: Medina investiga a Halcón

La llegada de su madre ha trastocado por completo la vida de Coral. Tina trata de acercarse como puede a su hija, pero esta cada vez se muestra más distante con ella. Por mucho que lo intente, no puede olvidar el terrible pasado que le hizo vivir. La sombra del dolor y la angustia que vivió años atrás sigue demasiado presente.



Cerca de allí, Raúl empieza a ejecutar su plan contra Fran. Lo primero que hace es minar su moral y hacerle dudar de sus capacidades para seguir dirigiendo las jugueterías. Mientras tanto, Medina, que sigue adelante con sus investigaciones, termina descubriendo el alcance de la mentira de Carlos. Resulta que el perfecto Halcón que ha vuelto a enamorar a Sonia….¡está casado! Ahora Medina tiene que encontrar la mejor forma de contarle a su compañera de Flechazos el gran engaño del que ha sido víctima.

La tranquilidad de Ismael está en peligro

La conexión de Cristina con Salaverría se hace pública, así como la relación de Ismael con el presunto asesino de los marqueses de Benamazara. El expresidiario teme que la buena reputación que se ha granjeado en el barrio, se vaya al traste por los diferentes errores que cometió en su juventud. ¿Podrá Ismael solucionar este problema que se le avecina?

Por otro lado, Visi y Benigna hacen caja gracias a la falsa enfermedad de Burton Clint, mientras Pelayo parece ser el único al que le importa la dimisión de Adolfo Suárez. Además, Catalina sorprende a Penélope haciéndole ver cuánto la necesitan sus alumnos. La maestra sopesa luchar por recuperar su puesto de trabajo.

