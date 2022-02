A Sonia no le ha gustado para nada que Medina se enfrente a Halcón y lo acuse de mentirle. Así pues, la mujer decide poner distancia con su amigo.





Esto no impide que Medina siga adelante en su investigación sobre Carlos. El chico decide seguirlo y descubrir si lo que sospecha de él es cierto.

Finalmente, termina descubriendo la magnitud de su engaño.

Por otro lado, Visi y Benigna debaten qué hacer con el dinero de Marisa cuando reciben un nuevo sobre. Consciente del beneficio que puede sacar, Visi empieza a simular la enfermedad de Burton Clint con la ayuda de Beni, mientras Pelayo parece ser el único al que le importa la dimisión de Adolfo Suárez.

Lejos de allí, Raúl desvela a Emilio sus verdaderas intenciones respecto a Garlo. Quiere recuperar la presidencia de la empresa como sea y para eso debe dinamitar la confianza que Fran tiene en sí mismo.

“Voy a hacer que dude de su valía y me ruegue que me haga cargo de las jugueterías”, le confiesa. Al contrario de lo que pensaba, García no cuenta con el apoyo de Emilio, quien ve el plan de su amigo como una artimaña muy sucia.

Ajeno a lo que su primo trama en su contra, Fran decide darle una oportunidad a Tina en la compañía, provocaron un enfrentamiento con Coral.

Esta última sigue desentrañando su pasado al mismo tiempo que se aleja cada vez más de su madre.

Paloma trata de propiciar un encuentro entre las dos. Esto no gusta para nada a Coral, que termina compartiendo con Fran uno de sus episodios más oscuros.

Preocupado por Penélope, Ismael pide ayuda a Catalina para que la profesora recupere la ilusión por su trabajo. La adolescente sorprende a la maestra haciéndole ver cuánto la extrañan sus alumnos.

Penélope, entonces, da un gran paso para recuperar su vida: solicitar formalmente la reincorporación a su puesto de trabajo. Lo que no sabe es que va a recibir una ayuda inesperada.

La gran farsa de Benigna y Visi continúa. Con lo que no cuentan es con que Quintero se entera de lo que andan haciendo y está dispuesto a darles una lección. Este no es el único secreto que descubre el abogado, pues Carmen le revela la verdad sobre Fausto.

Lorenzo se convierte, oficialmente, en representante de Catalina y la joven le recrimina que haya aceptado que lleve un ridículo atuendo en el programa. Ella no se considera un mono de feria.

Paralelamente, la conexión de Cristina con Salaverría se hace pública, así como la relación de Ismael con el presunto asesino de los marqueses de Benamazara. Además, Sonia, tras enterarse de que Halcón está casado, decide poner fin a su relación.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io