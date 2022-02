El avance semanal de los capítulos de Amar es para siempre: ¿Bebé a bordo?

Qué ha pasado en el último capítulo de Amar es para siempre: Noche incierta para los vecinos de la Plaza de los Frutos.

Todos los vecinos del barrio pasan la noche pegados al transistor, escuchando las últimas noticias sobre lo que parece ser un golpe de Estado, mientras que en Garlo viven su secuestro particular. Un atracador tiene a los trabajadores retenidos en la tienda.



Son momentos de gran tensión y los empleados temen por sus respectivas vidas. Horas más tarde y con la salida de los diputados del Congreso, el golpe de estado llega a su fin y los vecinos de la Plaza de los Frutos lo celebran. Ahora tienen un motivo más para estar contentos.

Al día siguiente, todos dan por hecho que Hipólito se llevó el dinero, ajenos a que fue Tina quién realmente se quedó con él. Y lo está gastando de la peor de las maneras. Parece que la madre de Coral no está siendo capaz de cumplir su promesa y cambiar por ella. ¿Supondrá esto un nuevo problema entre madre e hija?

Emilio y Sebas ¿más que amigos?

Lejos de allí y sintiéndose culpable por lo sucedido el día anterior en la fiesta de Flechazos, Halcón regala un viaje a Sonia para demostrarle su compromiso para con ella. La mujer no está muy segura de si debe ir o no a esa escapada romántica después de los últimos acontecimientos protagonizados por su novio.

Mientras tanto, Ismael, decepcionado por la acusación de Penélope, arremete contra Cristina por instigar a la maestra a creerlo culpable. Jamás pensó que la profesora y la abogada tuvieran esa desconfianza respecto a él. Además, Emilio y Sebas descubren que ahora son algo más que amigos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io