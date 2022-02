Tras una etapa de sequía creativa, Fran logra superar su bloqueo gracias a su musa de siempre, Coral, quien parece haber recuperado a la madre que tanto añoraba y necesitaba. Ambas disfrutan la una de la otra mientras reconstruyen su relación intentando dejar atrás los errores del pasado.

Tina, que se percata de que algo ocurre con su hija, la insta a que se abra con ella. Coral, entonces, le confiesa el motivo de su preocupación: “Creo que estoy embarazada”.

Por otro lado, el dinero que Penélope había conseguido como adelanto desaparece. Ismael se entera de que han robado a la profesora en su propia casa, mientras que la mujer trata de averiguar quién es el responsable.

Sus pesquisas le hacen sospechar de todos los vecinos, incluido este, decepcionado por la acusación de su amada, arremete contra Cristina por instigar a la maestra a creerlo culpable.

Benigna y Visi deciden quedarse con el maletín que han encontrado, pero son conscientes de que deben enfrentarse a Quintero y contarle la verdad.

Las dueñas de Benivisión, tras aceptar su derrota, se encuentran con una inesperada recompensa que va a solucionar todos sus problemas.

Luego de pagar la multa, las dos socias se dan cuenta de que disponen de un dinero que pueden gastar a su antojo. Pero no se ponen de acuerdo ni para eso.

Al caer la noche, la fiesta de aniversario de Flechazos es un completo desastre… Sintiéndose culpable por lo sucedido en el evento, Halcón regala un viaje a Sonia para demostrarle su compromiso.

¿Aceptará la mujer? A su vez, Uriarte estrecha un poco más el cerco sobre Carmen.

El hombre decide seguir buscando una nueva forma de presionar a la madre de Raúl.



Es 23 de febrero y los habitantes de la Plaza de los Frutos continúan con su vida, sin saber que el país está a punto de paralizarse.



Todos los vecinos del barrio pasan la noche pegados al transistor, escuchando las últimas noticias sobre lo que parece ser un golpe de Estado, mientras que en Garlo viven su secuestro particular. Un atracador tiene a los trabajadores retenidos en la tienda.

Con la salida de los diputados del Congreso, el golpe de estado llega a su fin y los vecinos de la zona lo celebran. Además, Los Gómez debaten si deben denunciar a Lorenzo Bravo al saber lo que ocultaba tras su papel de representante de Catalina.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io