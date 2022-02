El avance semanal de los capítulos de Amar es para siempre: Un bebé en camino.

Qué ha pasado en el último capítulo de Amar es para siempre: Reconciliación entre Coral y su madre.

Tina ya está al tanto de las dudas que tiene su hija acerca de su estado. Haciendo honor a su papel de madre, le aconseja que se haga un prueba y confirme de una vez o no si está esperando un bebé. Coral piensa seriamente la sugerencia de su progenitora. Sabe que debe salir de esta incertidumbre cuanto antes, pero teme el resultado de los análisis. ¿Qué hará si descubre que está embarazada?

Por otro lado, tras pagar la multa, Visi y Benigna se dan cuenta de que disponen de un dinero que pueden gastar a su antojo. Pero no se ponen de acuerdo ni para eso. Parece que las viejas rencillas entre las actuales dueñas de Benivisión vuelven a surgir. ¿Tenderán puentes para evitar que su conflicto acabe con su negocio?

Los Gómez piensan en denunciar o no a Lorenzo

Lejos de allí, los Gómez ya están al tanto de las intenciones que llevaron a Lorenzo Bravo a postularse como representante de Catalina. Ahora, la familia casi al completo debate si debe denunciar o no al artista. Mientras tanto, Penélope comienza a sospechar que Ismael puede tener algo que ver con el robo en su casa. Dispuesta a averiguar si está en lo cierto, inicia una investigación contra el que hace nada era el amor de su vida.

Al día siguiente, es 23 de febrero y los habitantes de la Plaza de los Frutos continúan con su vida, sin saber que el país está a punto de paralizarse. Al caer la noche, todos los noticieros hablan del intento de golpe de estado que se está produciendo en el interior del Congreso. ¿Cómo afectará este episodio a la vida de los vecinos del barrio?

