La huida de Tina ha marcado un antes y un después en la relación entre Coral y Fran. La pareja parece que ha dejado a un lado sus últimas disputas y ha tenido un acercamiento. ¿Será esto el inicio de una reconciliación? No sabemos cómo reaccionará Raúl ante esta última noticia. Mientras tanto, Carmen parece estar dispuesta a todo ante la última amenaza de Uriarte. La mujer sabe que debe detener a su enemigo como sea, pero no tiene las suficientes armas.



Por otro lado y, milagrosamente, Marcos termina de rebatir las pruebas en su contra. Parece que la salida del joven de la cárcel está mucho más cerca que nunca y todo gracias a la inconmensurable ayuda de Cristina, que no ha dejado de trabajar en este caso. Paralelamente, Helena decide revelar a Ismael su verdadera su identidad.

Sonia y Carlos rompen su relación por Sonsoles

En la agencia de Flechazos, Sonia y Carlos se sinceran, haciendo valer a Sonsoles sobre su relación y rompiendo definitivamente. La pareja no puede construir una nueva vida sobre la infelicidad de otra persona a la que han destrozado el corazón. Parece que este es el final de un gran amor. ¿Será la oportunidad que Medina necesita para conquistar a su jefa?

Cerca de allí, Quintero no cae en la trampa de Visi y Benigna, pero acaba cediendo ante ellas en su idea de que entre a trabajar en Benivisión, al tiempo que Emilio y Sebas se reivindican como hombres. Raúl recibe la peor de las llamadas: su sueño no podrá hacerse realidad.

