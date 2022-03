El avance semanal de los capítulos de Amar es para siempre: Coral se confiesa.

Qué ha pasado en el último capítulo de Amar es para siempre: El plan perfecto de Ismael.

Nuevos personajes en Amar es para siempre.

Tras pasar la noche en un albergue de indigentes, Cristina se apiada de Marcos y le ofrece instalarse en su casa. No puede dejar que su cliente viva en esas condiciones. Mientras tanto, Helena e Ismael trazan un plan para acercarse a Marcos y poder sonsacarle, sin levantar sospechas, dónde esconde las joyas de los marqueses.



Cansadas del asedio, Benigna y Visi tienen que dar con la forma de deshacerse de Quintero. Las dueñas de Benivisión no están ahora tan contentas de haberle ofrecido a su amigo el puesto de gestor. Su primera idea no funciona del todo, así que deberán seguir buscando cómo librarse de una vez de por todas de su agobiante compañero.

Coral confiesa a Paloma que está embarazada

Gracias a Penélope, Catalina formará parte de Las Pizcas, ahora sí con el apoyo de sus padres por delante. Pero Marcelino no piensa dejar sola a su hija hasta ver que puede confiar en el nuevo representante. A su vez, Medina sigue sin conseguir que Sonia airee su dolor, y Uriarte encuentra la manera de que Carmen se doblegue ante sus deseos.

Agobiada por la situación, Coral confiesa a Paloma que está embarazada: “Este es uno de los motivos por los que quiero irme de aquí”. Fran, sin saber la realidad de lo que está pasando, trata de hacer que su exnovia cambie de opinión y no abandone la juguetería. ¿Lo conseguirá? Además, Ismael se acerca a Cristina para que le ponga en contacto con Marcos y Uriarte fija un nuevo objetivo: Garlo.

