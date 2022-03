Con sus engaños, Medina pone a Sonia al borde del despido de Marlene. El joven se da cuenta en ese instante que quizás ha llegado demasiado lejos en su idea de deshacerse de Clara por las malas y es hora de dar la cara. ¿Hará lo correcto o se desviará como siempre del buen camino? Eso solo lo sabe el propio Medina, que no deja de darle vueltas al asunto.



Por otro lado, Visi y Benigna siguen adelante con su plan de librarse de una vez por todas de Quintero. Las socias de Benivisión adoran a su amigo, pero está claro que su trabajo como gestor de su negocio las está volviendo locas. Finalmente, ambas creen encontrar la idea perfecta para lograr sus objetivos, pero todo podría truncarse de un momento a otro.

Quintero se enfrenta a Cristina por Marcos

Ajeno a lo que sus queridas vecinas planean en su contra, Justo tiene sus propios problemas. El abogado descubre que Cristina alojó a Marcos en su casa y le echa la bronca. No cree que sea muy ético que haya hospedado en su hogar a la misma persona que está defendiendo por asesinato. La licenciada tiene que darle la razón a su compañero.

Mientras tanto, Bruno Fischer, directivo de Spielen, se encapricha de Coral cuando visita las jugueterías y fuerza un movimiento poco ético en Raúl. El trabajador de Garlo le sugiere a su exnovia que acompañe al extranjero a la fiesta que darán en las jugueterías. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar García? ¿Qué artimaña está ideando en su mente?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io