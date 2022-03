Coral se siente en la obligación de aceptar la petición de Raúl: ser la acompañante de Bruno Fischer en un evento que Garlo organizará en el King´s. Mientras tanto, Uriarte aprieta a Paloma para que robe los diseños del juguete ganador del premio. Esos simples dibujos serán el arma del empresario para destruir a sus enemigos de una vez por todas, o ¿quizá no?



Por otro lado, Sonia se abre a Medina, justo cuando un nuevo problema llega a sus vidas: su madre, Belinda. A pesar de las disculpas del joven, la directora de Flechazos sigue enfadada con él por haber hecho partícipe a Belinda de sus problemas: “No tenías por qué ponerla al tanto de todo lo que ha pasado. Ahora no me dejará en paz”.

Ismael logra ganarse la confianza de Marcos

Cerca de allí, Ismael y Marcos se reencuentran, sin que este sospeche de las intenciones de su antiguo compañero de celda. Paralelamente, Cristina comienza a buscar a la hija de su cliente, tal y como este le pidió, pero al no dar con ella, comienza a desconfiar de Salaverría.

Catalina se da cuenta de cuál es el rol que ella tendrá en Las Pizcas, algo que la incomoda y despierta sus inseguridades. A su vez, Quintero recibe la visita de Esmeralda, quien se ha preparado el papel de clienta a conciencia para convencerle de que la ayude en su caso. Además, la fiesta de Garlo comienza. Coral acude de la mano de Fischer mientras que Raúl se reencuentra con una vieja conocida.

