En el capítulo de ayer de Amar es para siempre, la Plaza de los frutos estaba muy preocupada por Cristina. Hoy, el mensaje de amor y cariño que la abogada ha recibido por parte de sus amigos parece haber funcionado. La abogada empieza a mejorar de forma inexplicable. Mientras tanto, un misterioso regalo de Fran con una comprometida nota dispara las dudas de Coral ante su inminente boda. Sin embargo, descubre que todo ha sido un malentendido y comprende que sus destinos se han separado para siempre, que Fran y ella jamás volverán a estar juntos.



Finalmente, Sonia decide dejarse llevar y supera el miedo a expresar su afecto en público ante Medina. Las nuevas facetas de la pareja, amenazan con dinamitar su reciente e inesperada relación. Además, Las Pizcas se disuelven definitivamente y Susi reemprende su camino. Llegó el fin del sueño musical de Catalina.

Carmen está asustada por la influencia que ejerce Uriarte en su hijo

Carmen, tras mucho pensarlo, acude a la boda de su hijo, ignorando qué ha motivado la decisión de Raúl. Pero Uriarte se apresura a dejárselo claro, hundiéndola aún más en el dolor que supone saber que su hijo empieza a tomar en serio los consejos de quien tanto dolor la ha causado. El pérfido hombre también se está haciendo fuerte en Garlo, con comienza a tomar medidas en el día a día y la primera es implantar una controvertida política de comisiones, que no deja a los empleados indiferentes.

Benigna y Visi reciben una suculenta oferta por vender Benivisión, al mismo tiempo que Sebas teme que la procedencia del aceite que vende a domicilio pueda meterle en un lío y está dispuesto a pedir explicaciones a Fulgen. Por su parte, Uriarte le hace a Raúl un generoso regalo de bodas: un importante paquete de acciones de Juguetes Uriarte.

