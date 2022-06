Tras lo sucedido en el capítulo de ayer de Amar es para siempre, hoy Fran y Paloma tratan de encontrar un juguete para el verano que sea del agrado de Uriarte, pero este no piensa ponerles las cosas fáciles. Con lo que no cuentan es con que Raúl se pone de su parte. Lo cierto es que la situación en Garlo tras la entrada del pérfido empresario es insostenible y Fran piensa hacer algo para revertir la situación.



Por otro lado, el doctor Argento desvela a Cristina que la epidemia de neumonía que asola el país empieza a cobrarse las primeras víctimas sin que los médicos puedan hacer nada para controlarla. La abogada se ofrece a ayudar en todo lo que pueda, incluso, a contar una vez más su experiencia para hallar así alguna pista que les lleve hasta el remedio para paliar esta terrible enfermedad. ¿Lo conseguirá?

Sonia teme que Medina le esté siendo infiel

Gracias a Sonia, Penélope descubre el motivo de las dificultades de aprendizaje de Adrián y ahora está más empeñada que nunca en ayudarle. Mientras tanto, Sonia teme que sus sospechas sobre la infidelidad de Medina sean reales y no se atreve a enfrentar a su novio por miedo a confirmar sus peores temores.

A su vez, la tensión entre Benigna y Visi continúa su escalada a cuenta de las próximas grabaciones que se van a iniciar en la plaza. El futuro rodaje de cine quinqui tiene revolucionado al barrio, sobre todo, cuando conocen a los extras que van a estar pululando por las calles y que parecen maleantes de verdad. ¿Podrán convivir los habitantes del barrio con los actores y el resto del equipo?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io