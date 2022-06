Después de que en el capítulo de ayer de Amar es para siempre, Carmen sufre una gran decepción con su hijo Raúl, hoy este se mantiene firme en su decisión y mueve ficha para deshacerse de sus apellidos y adoptar los de Uriarte, con el fin de convertirse, legalmente, en su hijo. Ofendida ante lo que eso significa, Carmen decide no quedarse de brazos cruzados iniciando una guerra con su hijo. La mujer quiere que Raúl reaccione y al única forma que ver para conseguirlo es enfrentarse, directamente, a él.

Por otro lado, Sonia evita hablar con Manolita sobre el fin último de las parejas, mientras que el empeño de Medina por convertirse en columnista revuelve a su novia hasta el punto de ser dura e hiriente con su ayudante. ¿El nuevo trabajo del joven se interpondrá en la felicidad de los enamorados y será el detonante de su ruptura?

Cristina comienza a hacer vida normal por el barrio

Cerca de allí, Penélope se da cuenta de que Adrián siente algo por Cata, pero el corazón de esta pertenece a cierto macarra que pulula por el barrio. Parece que el primer amor del joven no será tan fructífero como él había pensado en un primer momento ¿Hará algo al respecto la maestra o se quedará al margen?

Quintero obliga a Benigna y Visi a poner solución a sus problemas y estas lo hacen de la manera más inusual que imagina, dando el cante, como siembre han hecho. Mientras tanto, Cristina empieza a hacer vida normal y regresa al despacho donde se reencuentra con sus amigos, quienes la han echado de menos. Parece que la abogada ha olvidado por completo los tristes días que pasó en el hospital.

