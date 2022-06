En el capítulo de ayer de Amar es para siempre, Penélope descubre el primer amor de Catalina. Y hoy, Adrián decide dar un paso con la chica, al tiempo que descubre que esta parece haber puesto sus ojos en Tinín. El joven siente su primera decepción amorosa como algo bastante trágico. Mientras tanto, un tercer adversario, que surge, inesperadamente, hace que Benigna y Visi se replanteen la guerra entre ellas.

Los casos de neumonía atípica se multiplican. En mitad de esta situación. Rubén y Gema se acercan hasta el punto de que el internista cree posible recuperar su matrimonio con la doctora Ríos, pero, lo cierto es que se equivoca por completo. Por otro lado, Raúl invita a Uriarte a cenar a casa, momento que padre e hijo aprovechan para acercar posturas sintiéndose cada vez más cerca.

El artículo de Medina es rechazado

En contra de todos, Raúl avanza en el proceso de filiación con Uriarte quien aprovecha para presionar a Fran para que dé con el juguete necesario para la campaña de verano. El pérfido empresario, poco a poco, está consiguiendo todos sus objetivos. ¿Cuál será el siguiente? Paralelamente, Dianca rechaza el artículo de Medina porque buscan articulistas femeninas.

Cuando se enteran de que Ambrosio va a presentar el nuevo videoclub por todo lo alto en la Plaza, Benigna y Visi no tienen más remedio que hacer una tregua para combatir al enemigo común. Nadie pondrá en peligro su negocio mientras ellas vivan. A su vez, Cristina sufre un tirón en la espalda y el doctor Argento corre preocupado para descartar que tenga sea un nuevo síntoma de la neumonía atípica. Y Paloma ayuda a Fran a encontrar la idea que buscaba para la campaña de verano.

