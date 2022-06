En el capítulo de 2394 de Amar es para siempre, vemos como la ley del divorcio está a punto de aprobarse en el Congreso y eso implica un cambio en muchas vidas, incluidas las del doctor Argento y Gema Ríos. Por su parte, Cristina empieza a sentir por el doctor Argento algo más que agradecimiento por haberle salvado la vida, al mismo tiempo que, la revista Dianca ofrece un trabajo al alter ego femenino de Medina.

Siguiendo los consejos de Ismael, Adrián avanza en su relación con Catalina invitándole de nuevo a la fiesta. Esta vez, la Gómez acepta a acompañarle como amigos. Mientras tanto, dejando atrás por un momento sus diferencias, Benigna y Visitación encuentran la manera de acabar con su enemigo. Las “amigas” sabotean el evento publicitario de Ambrovisión provocando una intoxicación difícil de olvidar en el barrio.

Diego hace esfuerzos por callar la verdad ante Ismael

Carmen no puede hacer nada para evitar mermar el acercamiento de Raúl a Uriarte. Es tal su rabia al saber que el empresario ha conseguido arrebatarle lo que más quería que termina agrediéndole en la plaza. Tras el violento ataque de Carmen a Uriarte, la preocupación se instala en la familia. Todos se preguntan si el empresario la denunciará o pasará por alto lo sucedido. Pero este tiene otros planes para asestarle la estocada final

Manolita ayuda a Sonia a cerrar de una vez por todas su debate con Medina entorno a cuál es el fin de una pareja, mientras que Diego hace esfuerzos por callar el vínculo que le une a Ismael cuando este habla de lo mucho que añora a su familia.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io