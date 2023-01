En 2020, los diez primeros nombres para niños fueron Hugo (3.313 niños), Mateo (3.248), Martín (3.144), Lucas (3.024), Leo (2.823), Daniel (2.592), Alejandro (2.525), Manuel (2.411), Pablo (2.400) y Álvaro (2.070). Todos son muy bonitos pero... ¿crees que están demasiado vistos? ¿Quieres un nombre más original? Elegir el nombre para un hijo no es nada fácil. Es algo que, queramos o no, le va marcar toda su vida y por eso no es una decisión que se deba tomar a la ligera. Hay que estudiarla, meditarla y escucharla en voz alta junto a los apellidos para ver cómo suena. Y, sobre todo, ponerse de acuerdo con la otra parte, que a veces puede provocar algún que otro problemilla. Por este motivo, tal vez te interese conocer los nombres de niño modernos que se han convertido en tendencia.

Algunos padres quieren mantener la tradición familiar y repetir el nombre de los abuelos mientras que otros prefieren que su hijo tenga un nombre que no lo haya tenido nadie más en la familia e incluso están aquellas personas que necesitan que tenga un significado muy especial. De hecho, hay algunos que se sienten atraídos por los nombres de origen griego para ponérselo a su niño. Sea como sea, a veces se convierte en un problema. Pero, lejos de eso, te animamos a que disfrutes de la elección, que lo medites, que lo valores y que lo elijas porque sea un nombre que quieres no porque te lo imponga nadie. También puedes echar un vistazo a los nombres que eligen los famosos para encontrar inspiración.

Te puedes decantar por los nombres más comunes; por ponerle el nombre del protagonista de tu libro favorito; y también hay tradiciones familiares cuyos nombres pasan de padres a hijos; y luego están los que eligen el nombre de su hijo mayor y, si tienes más, escogen aquellos que empiecen por las misma letra (Antonio, Alba, Ana..). Pero si tú estás a punto de tener un bebé, y no perteneces a ninguno de esos grupos. Te encuentras perdido y no sabes qué nombre elegir para tu retoño porque quieres que sea un nombre especial y sonoro, de esos que dejan huella, pero por mucho que buscas no encuentras ESE NOMBRE, con mayúsculas, que te gustaría para tu hijo. ¡No te preocupe! No lo encontrabas... hasta hoy.

Y es que hemos seleccionado 800 nombres propios originales y con mucha personalidad, de distintas lenguas. Te contamos, además, cuál es su origen y qué significan para que tu elección sea más fácil y encuentres un buen motivo para decantarte por uno de ellos. Farak, Abiel, Koi y Ciro son algunos de los que hemos seleccionad. Descubre también los nombres origen árabe que existen para ponérselo a tu hijo.

Y si buscas nombres originales y bonitos de niña también tenemos una selección de propuestas que te enamorarán.