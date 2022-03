Manuel Fiestas Moreno Ismael empieza a pensar que quizá Helena ha jugado con él. Así pues, se debate entre seguir o no adelante con su plan con la mujer, aunque eso suponga traicionar la amistad de Marcos.

El expresidiario encuentra un revelador pasaje en uno de los diarios de la marquesa que le hace decantarse por ayudar a Salaverría.

Por su parte, Catalina sigue empeñada en dejar de ser la “simpática” de Las Pizcas, al mismo tiempo que le cuenta a Penélope su problema con la comida.

La maestra pone en conocimiento de los Gómez los juegos de la adolescente con los alimentos y lo peligroso que puede llegar a ser.

Mientras tanto, Emilio cree que no tiene futuro con Julieta y decide tomar una drástica decisión: romper con ella.

Visi y Benigna temen que Quintero se acerque a Esmeralda y descubra que todo fue una estratagema de ellas para mantenerlo alejado del videoclub.

A su vez, el rechazo de Coral hace que Fran se lance a los brazos de Paloma. Posteriormente, ambos acuerdan olvidar lo que ha pasado entre ellos.

Para la dependienta no es sencillo y así se lo hace saber a Manolita a quien le confiesa lo que ha sucedido entre ambos.

Sonia descubre que no hay nada entre Medina y su madre y que ambos quedan para prepararle una fiesta de cumpleaños. El festejo no resulta ser tan sorpresa como los organizadores pretendían, pero termina siendo un éxito… o eso creen ellos.

Además, ya hay fecha para la audiencia previa por la demanda de plagio: en unos días se enfrentarán a Uriarte ante el juez.

Alguien ha robado parte de la caja de Garlo y Fran y Raúl creen que ha podido ser Carmen. Al mismo tiempo, Coral descubre que la sospechosa no está acudiendo al psiquiatra.

Pero Carmen también es consciente de que Coral tiene un secreto que pronto se desvelará y le exige que no diga nada a nadie sobre su engaño: "A cambio te ayudaré a saber quién es el padre del niño que estás esperando".

Conscientes del problema al que se enfrentan con Catalina, los Gómez evitan atajarlo con mano dura. Paralelamente, Cristina pone barreras con Marcos y este termina marchándose de su casa.

Además, Ismael descubre que Helena tuvo algo que ver con la readmisión de Penélope en el colegio.

