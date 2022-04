La fuga de Salaverría es la noticia del día en el barrio. Todos se preguntan dónde ha podido marcharse. Su huida supone importantes consecuencias para Cristina a quien el juez ya señala como cómplice.

La abogada tiene la defensa preparada, pero un movimiento de Miraval la sitúa en el centro de la polémica. Cristina no tiene más remedio que seguir las recomendaciones de Quintero para salir airosa de la acusación, aunque eso supone dar una imagen muy equivocada de quién es. O quizá, no tanto.

Manuel Fiestas Moreno Sonia y Medina deciden descubrir la efectividad de Cupido 3000 en sus propias carnes. Mientras que, Benigna y Visi se imponen penitencia y Quintero decide empezar una nueva vida sin ellas.

Manuel Fiestas Moreno Además, Los Gómez ponen fin a la carrera musical de Catalina quien arremete duramente contra su madre por privarla de su sueño.

Manuel Fiestas Moreno Raúl decide asumir la paternidad del hijo de Coral sin dejar a Julieta con la que pretende seguir manteniendo una relación.

Manuel Fiestas Moreno Por su parte, Fran no pierde la esperanza con Coral y se ofrece a ser el padre de su bebé, mientras su primo empieza a asumir las responsabilidades de sus futuras obligaciones.

Manuel Fiestas Moreno También en Garlo, Emilio celebra el entierro de su madre sin aclarar la causa de la muerte, algo que solo comparte con Manolita.

Manuel Fiestas Moreno Quintero le cuenta a Pelayo el motivo por el que Benigna y Visi ya no viven con él y el tabernero no puede evitar echarles la bronca por su mala cabeza.

Manuel Fiestas Moreno La brecha entre Justo y sus antiguas compañeras de piso se hace más grande, pero Manolita se apiada de ellas y las ofrece instalarse en su casa.

Manuel Fiestas Moreno Entretanto. Catalina la toma con su madre a quien considera la única responsable de su salida de Las Pizcas.

Manuel Fiestas Moreno Julieta comprende que el hijo que Raúl espera de Coral puede afectar a su relación con el empresario y, por eso, decide ponerle las cosas fáciles rompiendo con él.

Manuel Fiestas Moreno A su vez, es hora de que Coral se decante entre Raúl y Fran y, después de pensarlo mucho, cree tener la respuesta.

Lejos de allí, Cristina está tentada de hablar con la prensa para defenderse de las habladurías sobre su relación con Marcos. La abogada descubre que lo que existió entre Salaverría y ella era cierto cuando recibió una postal cargada de significado.

Además, suenan campanas de boda entre Belinda y Claudio, para pasmo de sus hijos e Ismael lucha por el amor de Penélope hasta el final.

