El avance semanal de los capítulos de 'Amor a segunda vista': Mukaddes trabaja junto con Gülsüm para lograr que Zeynep y Fatih se reconcilien.

Qué ha pasado en los últimos capítulos de Amor a segunda vista: Mukaddes se tragó el cuento de que Saziment era la nueva novia de su hijo.

Desde que Mukadder se instaló en casa de los Sekercizade, ha hecho muy buenas migas con Gülsüm. Las dos, además, han unido fuerzas para reconciliar a Fatih con Zeynep, ya que ninguna se cree la historia de que ya no se quieren: “Está claro que siguen sintiendo mucho el uno por el otro”. Mukaddes, por su parte, no está dispuesta a que Taskin regrese de nuevo a sus vidas y, mucho menos, ahora que ha conocido a la supuesta novia de su hijo, Melissa, y está encantada con ella.



Lo cierto es que Saziment está realizando un trabajo fantástico haciéndose pasar por la pareja de Fatih, aunque mentir tanto le está pasando factura. Se siente agotada y está un poco harta de fingir ser alguien que no es solo por ayudar a sus amigos.

La desesperación de Ayfer

Al caer la tarde, Mukadder y Gülsüm deciden ir a casa de su familia política con la excusa de ver a Selin y pasar algo de tiempo con ella. No obstante, lo que en verdad pretenden hacer es tantear el terreno y ver si Zeynep estaría abierta a un acercamiento con Fatih.

Ayfer se entera por casualidad de la visita e intenta sacar a Saziment del apartamento a la fuerza. “Si la ven aquí se darán cuenta de que ella y Melissa son la misma persona”, piensa. Sin embargo, todos sus esfuerzos son en vano.

Mukadder y Gülsüm se presentan en la vivienda antes de que Saziment pueda salir de su habitación. La joven escucha desde su cuarto la mala opción que las dos recién llegadas tienen sobre ella. Enfadada, llama Fatih y le exige que saque a su abuela y a su tía de la casa cuanto antes: “No pienso quedarme toda la tarde encerrada por su culpa”.

