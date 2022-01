El avance semanal de los capítulos de 'Amor a segunda vista'.

Qué ha pasado en los últimos capítulos de Amor a segunda vista.

Amor a segunda vista: todo sobre la serie.

La irrupción de Mukadder a la mansión de los Sekercizade ha causado muchos problemas a Mukaddes, quien nunca se ha llevado bien con su hermana. La recién llegada no ha venido sola, sino acompañada por su diminuto perro, al cual la madre de Fatih no soporta. Mukadder, decidida a proteger a su pequeña mascota, instala una alarma que se activa cuando el animal se aleja más de tres metros de ella.



La gota que colma el vaso es saber que Mukadder y Gülsüm se han convertido en las mejores amigas y las dos unen fuerzas para reconciliar a Fatih con Zeynep, ya que ninguna se cree la historia de que ya no se quieren. “Ellos se aman por mucho que intenten ocultarlo, eso lo tengo muy claro”, comenta Gülsüm.

Mukaddes, por su parte, no está dispuesta a que Taskin regrese de nuevo a sus vidas y, mucho menos, ahora que ha conocido a la supuesta novia de su hijo, Melissa, y está encantada con ella. Lo cierto es que Saziment está realizando un trabajo fantástico haciéndose pasar por la pareja de Fatih, aunque mentir tanto le está pasando factura. Se siente agotada y un poco harta de fingir ser alguien que no es. Quizá Melissa tenga los días contados.

Zeynep tiene un nuevo pretendiente

Por su parte, Zeynep sigue luchando por hacerse amiga de los empleados de la empresa de su madre sin contarles el parentesco que la une con Meryem. Entre ellos está Emre, quien se ha quedado impresionado con la joven, sin saber que su corazón pertenece a otro. El chico, que en un primer momento le hizo la vida imposible a Taskin, ahora trata de acercarse a ella cada vez que puede y la chica no sabe cómo darle largas.

Al caer la tarde, Mukadder y Gülsüm deciden ir a casa de su familia política con la excusa de ver a Selin y pasar algo de tiempo con ella. Sin embargo, en realidad quieren tantear el terreno y ver si Zeynep estaría abierta a una reconciliación con Fatih. Ayfer se entera por casualidad de la visita y se ve obligada a sacar a Saziment del apartamento. Si la ven ahí descubrirán que ella y Melissa son la misma persona.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io