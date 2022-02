El avance semanal de los capítulos de 'Amor a segunda vista': Mukadder y Meryem intrigan para que Zeynep y Fatih se den una segunda oportunidad, aunque su plan no sale como ellas esperaban.

Conoce el resumen de todo lo ocurrido esta semana en 'Amor a segunda vista'.

Mukadder y Meryem querían lograr a toda costa que Zeynep y Fatih se reconciliasen. A espaldas de Mukaddes y el resto de la familia, ambas mujeres idearon un perfecto plan para que el matrimonio acercase posturas. Con diferentes excusas, les pidieron que pasasen un par de días en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Creen que estar a solas y alejados de interrupciones es lo que necesitaban para hablar largo y tendido sobre su relación.

Tanto Fatih como Zeynep cayeron en la trampa. Selin, Orhan, Mete y Fadik también acudieron al lugar para vigilar que toda la artimaña fuera a las mil maravillas. Cuando la pareja de enamorados se dio cuenta de lo que pretendían Mukadder y Meryem, entendieron de que su mentira había ido demasiado lejos. Así pues, decidieron confesar a sus amigos la verdad sobre su ‘ruptura’.

“Todo fue un plan para que mi madre nos dejara en paz. Tenía que creer que ya no nos queríamos y que nos íbamos a divorciar”, explicó Sekercizade. Selin, se mostró muy enfadada por lo que hicieron su hermano y su cuñada: “He pasado semanas horribles pensando que estaban sufriendo y resulta que todo era un engaño. No me parece justo lo que nos hicieron”. Bastante furiosa, decidió darles una lección. Para eso contó con la ayuda de Orhan, Mete y Fadik, quienes se unieron a su terrible venganza con los ojos cerrados.

Selin ideó un venganza contra su hermano y Zeynep

El grupo al completo vertió varias gotas de laxante en la cena que los Fatih y Zeynep comerían durante su noche de ‘reconciliación’. Como era de esperar Zeynep y su esposo devoraron la rica langosta sin saber lo que se les avecina. Aunque pronto lo descubrieron.

Su apasionada velada se convirtió en un ir y venir al cuarto de baño, donde pasaron horas encerrados. Mientras tanto, Ayfer, que siguió un poco disgustada con Saziment, le echó la bronca por haber iniciado, seguí cree ella, un romance con Fatih: “Yo no te enseñé a hacer esas cosas. Me has decepcionado”.

