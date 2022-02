El avance semanal de los capítulos de Amor a segunda vista.

La supuesta separación entre Fatih y Zeynep no deja de causar problemas en la familia Taskin. Si bien es cierto que Selin y Orhan han dejado a un lado sus diferencias, ahora son Meryem y Sevket son los que no paran de discutir. La razón es que no se ponen de acuerdo en cómo afrontar el inminente divorcio de su hija.



Yadigar trata de mediar entre su hermano y su cuñada. Además, da su opinión acerca de todo lo que está pasando con su sobrina. Ella es partidaria de provocar una reconciliación entre su sobrina y Sekecizade, pues está segura de que, a pesar de todas sus peleas, se siguen queriendo como el primer día: “Ni siquiera han dicho claramente por qué piensan en separarse y eso da bastante sobre lo que pensar”.

Encuentros clandestinos

Ajenos a las peleas familiares, Zeynep y Fatih siguen encontrándose a escondidas. Nada más verse se dicen miles de veces cuanto se quieren. Estar separados a la fuera les ha hecho percatarse de que su amor es mucho más fuerte de lo que ellos pensaban y ahora solo sueñan con poder estar juntos de nuevo.

Fatih, por su parte, aprovecha el momento de intimidad para contarle a su esposa que ya ha solucionado el tema de Melissa. “Le dije a mi madre que había roto con ella y no le quedó mas remedio que aceptarlo porque tuve la ayuda de mi tía”, explica él sin dar más detalles. La pareja finalmente se ha quitado el chantaje de Saziment de encima.

