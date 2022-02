El avance semanal de los capítulos de Amor a segunda vista.

Fatih está cansado de mentir a todo el mundo respecto a su supuesta ruptura matrimonial. No soporta seguir viviendo lejos de la dos personas que más quiere en el mundo: su esposa y el pequeño Selim. Así pues, le propone a Zeynep decir la verdad o, por lo menos, poner fin a su falsa historia de amor con ‘Melisa’: “Si mi padre sigue pensando que tengo novia, comenzará a organizar la boda de aquí a nada”.



Horas más tarde, y con la aprobación de su mujer, Sekercizade habla con su madre y le pone al tanto de su inesperada decisión: “He pensado en dejar a Melisa. Creo que no somos compatibles y ella se merece algo mejor”. Mukaddes pone el grito en el cielo y trata de hacer cambiar de opinión a su hijo.

Mukadder, al contrario, celebra la decisión que ha tomado su sobrino y a continuación explica por qué: “Le ofreció dinero a Melissa para que se alejara de Fatih y ella no tardó ni tres segundo en aceptar el cheque. Lo cierto es que esa señorita solo se había acercado a nuestra familia movida por el interés”.

El gran sueño de Saziment

Ajena a todo lo que se está hablando de ella, Saziment llega feliz al banco para depositar el cuantioso cheque que le dio Mukadder. A la joven le brillan los ojos solo de pensar que su sueño de comprarse una bonita casa para ella sola está mucho más cerca de cumplirse.

Su padre, que parece que huele la presencia de fajos de billetes a millas de distancia, se presenta ante su hija y le pide un préstamo. “Necesito comprarle algo bonito a tu madre para reconquistarla y me da la sensación de que tú puedes prestarme algo”, le explica s Saziment. A la chica no le queda más remedio que acceder a las súplicas de su progenitor.

Lo que el hombre no sabe es que ni por todo el oro mundo Ayfer volvería con él. Está muy feliz con Haydar, con quien sigue viéndose en secreto a pesar de las reticencias de sus hijas. La mujer tiene claro que nadie volverá a controlar su vida y así se lo hace saber a su amado.

