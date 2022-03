El avance semanal de los capítulos de Amor a segunda vista.

Qué ha pasado en los últimos capítulos de Amor a segunda vista.

Amor a segunda vista: todo sobre la serie.

Fadik está harta de la inactividad de su hermana y le insta a conseguir un trabajo cuanto antes. Sabe perfectamente que, en el momento en el que su padre se vaya de casa, estarán solas y deberán afrontar todos los gastos pro su propia cuenta. Saziment hace caso omiso a los consejos de la joven: “Si quiere ganar dinero, busca tú un empleo”. Acto seguido, se pone a tratar nuevamente con su ordenador.



Por otro lado, Elif Su está más rebelde que nunca desde que se enteró que Zeynep tendría otro bebé. La niña se siente desplazada por el nuevo miembro de la familia y eso que aún no ha nacido. Así pues, trata de llamar la atención como sea. Sobre todo, intenta pegarse a su hermano, de quien no se separa ni un minuto. La paciencia de Orhan comienza a agotarse.

Zeynep encuentra a la niñera perfecta

Lejos de allí, Zeynep ha concluido la búsqueda de niñera para Selim y ha encontrado a la canguro perfecta: una dulce abuelita. La mujer está encantada con la empleada y, sobre todo, con los conocimientos que tiene acerca del cuidado de niños. Por su parte, Fatih no está tan seguro de que se buena idea dejar a su hijo con una persona tan mayor. “No es la edad lo que importa, sino la experiencia”, comenta la mujer de Sekercizade.

Mientras tanto, Ayfer toma la decisión de divorciarse oficialmente de Mustafá y decide hacer participe de esta idea a Yadigar: “Estoy harta de él y quiero ser una persona independiente que está abierta al amor”. Luego, le pide a Meryem el teléfono de sus abogados.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io