Un par de agentes se presentan en la vivienda de los Taskin para llevarse a Meryem y Sevket. Se les acusa de haber atentado contra la vida de Vahit, de quien no se tienen noticias desde hace varios días. Meryem toma la decisión de entregarse a la policía y dejar que la interrogan en comisaría.



Sevket, por su parte, se esconde en uno de los túneles que hay en la casa y que conecta con la red de alcantarillado. El capitán sabe que es necesario que uno de los dos esté libre para ayudar a su familia y demostrar que son inocentes de aquello de lo que se les está acusando. Así pues, mientras su mujer es arrestada, el espera pacientemente a que bajen las aguas.

Un nuevo bebé a bordo para los Sekercizade-Taskin

Algunos oficiales también llegan al hogar de Zeynep y Fatih. Quieren que rindan declaración sobre lo sucedido con Vahit. La pareja termina siendo puesta en libertad al cano de un par de horas, pero temiendo que les estén vigilando, deciden pasear de incógnito por la calle y llegar a casa de los Taskin.

Acto seguid, recogen a Sevket de su escondite y lo llevan a su nueva viveinda. “Aquí será el único lugar en el que no le van a buscar”, comenta Zeynep. Esta, además, se pone manos a la obra para encontrar pruebas que demuestren la inocencia de su madre. Eso si, deberá iniciar la investigación sin asumir riesgos debido a su estado, porque está embarazada.

Por otro lado, Fehmi está muy contento tras su última conversación con Selin. Su hija quiere entrar a trabajar en la empresa de los Sekercizade y ya ve en ella a su sucesora en sus negocios. Mukadder también apoya con entusiasmo la decisión de su sobrina: “Es bueno que quiera hacer algo más que quedarse en casa criando a sus hijos”.

