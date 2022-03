El avance semanal de los capítulos de Amor a segunda vista.

Qué ha pasado en los últimos capítulos de Amor a segunda vista.

Amor a segunda vista: todo sobre la serie.

Con Meryem en prisión y Sevket escondido, Birol toma la decisión de vigilar de cerca a la familia Taskin y estar pendiente de ellos, para evitar así un posible ataque por parte de Vahit. Lo primero que hace el hombre es comprobar que la casa está libre de micrófonos. Ni la policía, ni Vahit está escuchando sus conversaciones, por lo que pueden hablar con seguridad.

Yadigar, que se ha sentido muy sola y desprotegida últimamente, le da las gracias a Birol por haberse tomado las molestias de venir a cuidarles. Lo mismo hacen Ayfer y, por supuesto, Selim y Orhan, que están muy preocupados por lo que pueda pasarles a ellos y a sus allegados.

Zeynep, preocupada por Selim

Por otro lado, Zeynep no se recupera del susto que pasó cuando creyó que habían secuestrado a Selim: “En esta ocasión nos equivocamos y simplemente mi padre se lo llevó a dar una vuelta, pero otro día podría no ser así”, comenta delante de Fatih mientras observan a su bebé dormir plácidamente. Sekercizade está de acuerdo con las palabras de su esposa y le promete que hará lo necesario para coger a Vahit: “No dejaré que nos siga atormentando”.

Lejos de allí, Sevket sigue escondido en la mansión de Fehmi. Este último ha contado todo lo que está pasando a su madre Gülsüm, así como a su cuñada Mukadder. El hombre les pide a ambas mujeres que guarden silencio sobre su huésped: “Mukaddes no puede enterarse, porque seguro llamaría a la policía para que se llevasen al capitán”.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io