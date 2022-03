El avance semanal de los capítulos de Amor a segunda vista.

Qué ha pasado en los últimos capítulos de Amor a segunda vista.

Amor a segunda vista: todo sobre la serie.

La policía continúa buscando a Sevket, quien ha encontrado refugio en la mansión de los Sekercizade. Sin embargo, los agentes logran dar con su escondite y el marinero debe moverse de nuevo. Finalmente, decide regresar a su casa y ocultarse en los túneles que Elif Su le mostró días atrás. Los Taskin reciben al capitán con los brazos abiertos. Todos, menos Meryem, que sigue en la cárcel, acusada de haber intentado acabar con la vida de Vahit.



Por otro lado, Zeynep regresa a su casa y se encuentra a Vahit en ella, jugando con el pequeño Selim. El pérfido hombre amenaza a la joven. “Si no me das todo el dinero de tu madre, no retiraré la acusación en su contra y, además, le diré a Ertan que Selim es su hijo”, dice con una mirada muy seria antes de marcharse. La mujer se queda horrorizada al pensar lo que podría haberle pasado a su bebé estando en manos de ese criminal.

Mukadder llora la muerte de Servet

Después de hablarlo con su familia, Zeynep se niega a aceptar el chantaje de su gran enemigo. Así pues, localiza a Ertan en una playa y es ella misma quien le revela la verdad sobre su paternidad: “A pesar de que tu eres padre biológico de Selim, que te quede muy claro que Fatih es quien seguirá a su cargo”. Ertan no sabe cómo reaccionar ante la noticia de que tiene un hijo.

Por su parte, Meryem también se niega a entregarle a Vahit su empresa y su fortuna, pues sabe que, aun así, no retirará las acusaciones que hizo en su contra. Mientras tanto, Mukadder lidia con el dolor de haber perdido a Servet, su pretendiente millonario por culpa de su envidiosa hermana: “Toda la vida que había planeado, se me ha esfumado entre las manos”.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io