Qué ha pasado en 'Amor a segunda vista': El hombre teme que Ertan quiera arrebatarles a Selim, al mismo tiempo que Mukaddes recibe una terrible noticia.

Qué está pasando en 'Amor a segunda vista': Zeynep, para no acceder al chantaje de Vahit, le cuenta a Ertan que Selim es su hijo

Fatih logra dar con el escondite del Sevket. El hombre le deja claro a su suegro que debe entregarse cuanto antes a la policía, pues que sea prófugo de la justicia está haciendo mucho daño a Zeynep y al resto de la familia: “Los agentes nos tienen en el punto de mira. No podemos hablar tranquilamente en la casa y nos están interrogando constantemente”.

A pesar de las palabras de su yerno, el capitán decide no seguir sus consejos y seguir adelante con su huida: “No dejaré que me encierren. Si yo no estoy fuera para defenderos de Vahit, nadie lo hará. Tú no tienes la suficiente determinación para enfrentarte a él”. Sekercizade, dolido por sus palabras, le deja claro que haría lo necesario para proteger a los suyos.

Yadigar trata de razonar con su hermano

La discusión se ve interrumpida por un grupo de policías que ha seguido a Fatih y, así, ha dado con el capitán. Yadigar, Selin y Orhan observan las escena asustados. Piden, por favor, a Sevket, que no se resista más y acompañe a los oficiales a comisaría: “Nos estás poniendo en peligro a todos y a ti mismo también”.

Sevket, lejos de hacer caso a su familia, toma una media desesperada. Sin que nadie se de cuenta, toma un arma y apunta a Fatih en la cabeza. El patrón decide salir de los túneles que han sido su hogar los últimos días con su yerno como rehén. Los dos, se suben al coche de la patrulla y comienzan a conducir sin un rumbo fijo. Mientras, la policía monta todo un operativo para darles caza.

