Qué va a pasar en 'Amor a segunda vista': Zeynep y Fatih deben enfrentarse a los Sekercizade para lograr que su empresa salga a flote, mientras que Mukaddes recibe un castigo y Sevket vuelve a esconderse.

Sevket logra escaparse de prisión. Antes de comunicarle nada a su familia, tiene que encontrar un lugar seguro en el que esconderse y para eso necesita ayuda. Por supuesto, llama a su gran amigo Haydar y le pide reunirse con él. Después de ponerle al tanto de la situación, le pide que se alíe con él y trabajen juntos para destruir a Vahit. El mafioso no duda ni un segundo en tenderle la mano al capitán: “Puedes contar conmigo para lo que necesites”.

Por otro lado, Ayfer da una gran sorpresa a sus hijas. La mujer ha comprado el local en el que Fadik quiere montar el negocio de sus sueños y les entrega el documento que certifica que la propiedad ahora es suya. Fadik no puede reaccionar por la emoción. Después de mucho esfuerzo, su vida laboral comienza a cobrar sentido y todo gracias a su madre.

El parte médico de Sekercizade

Lejos de allí, Mukaddes se despierta después de la operación a la que fue sometida para extraerle la bala de su hombro. La mujer no entiende por qué toda su familia la mira con enfado: “Estoy malherida, me disparé a mi misma y aún así no tenéis piedad de mí”. Su hermana es la más dura con ella: “Poco te ha pasado. Mira hasta donde te ha llevado su obsesión con Zeynep. Necesitas ayuda”.

Esta idea es compartida por toda la familia, así como por los doctores que han estado a cargo del caso de Sekercizade. Después de mucho debatir, creen que lo mejor es que Mukaddes sea internada en un centro psiquiátrico, donde podrá recibir el tratamiento que necesita

